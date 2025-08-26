VIII. Csernátoni IKA Alkotótábor A mai program: a képzőművészek érkezése, fogadása és elszállásolása a község központjában lévő Enikő Panzióban (Csernáton 482. szám) és az alsócsernátoni református egyház vendégházában. Vendégvárók: Székely Géza (0745 113 396) és Fákó Zsófia (0748 209 025).

A műteremrendezés és ebéd után délután ismerkedés Csernáton községgel (Haszmann Pál Helytörténeti Múzeum, udvarházak, műemlék épületek), a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban lévő Jókai – 200 című képzőművészeti tárlat megtekintése. Szerdán délelőtt és délután alkotómunka; napközben: Bartha Árpád brassói képzőművész tárlatának rendezése a Sylvester Lajos Könyvtárban. Csütörtökön délelőtt és délután alkotómunka, 17 órától kezdődik Bartha Árpád képzőművész Vonalak világa című tárlatának megnyitója. Tárlatértékelőt tart Deák Ferenc művészettörténész, majd megnyitják ünnepélyes keretek között a VIII. Csernátoni IKA Alkotótábort a Sylvester Lajos Könyvtárban. 20 órától Deák Ferenc Loránd művészettörténész ugyanott bemutatja a Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő képzőművész-tanárok életművét megjelenítő monográfiát. Az alkotótábor szeptember 5-ig tart. Pénteken 18 órától a művésztelep zárótárlatának megnyitóján beszédet mond Deák Ferenc művészettörténész.

Nektária Székelyföldi Mézverseny

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a székelyföldi méhészegyesületek idén negyedik alkalommal hirdetik meg a Nektária Székelyföldi Mézversenyt. A díjátadónak idén Marosvásárhely ad otthont október 18-án. A szervezők szeptember 1-ig várják a méhészek nevezését. A versenyre fajtánként és mintánként három darab, 370 ml-es mézet kell leadni a következő helyszínek valamelyikén: Erdélyi Magyar Méhész Egyesület, Nyárád-Völgyi Méhész Egyesület (Balde Ernő, 0744 525 819); Kis-Küküllő Menti Méhész Egyesület (Nemes András, 0744 867 399); Udvarhelyszéki Örösi Méhészek és Mézlovagrend (Ádám József, 0744 347 118); Hargita Megyei Méhész Egyesület (Zöldi István, 0741 686 770); Gyergyószéki Méhész Egyesület (Mezei Attila, 0741 534 995); Kovászna Megyei Méhész Egyesület (Deák Mihály, 0720 542 320); Bioméz Egyesület (Lajos Ferenc, 0723 972 804). A zsűrizéshez egy címke nélküli, aranykupakos üveg szükséges. A nevezési díj egyesületi tagok számára egy 720 ml-es méz mintánként, míg nem tagok számára 100 lej/minta. A szervezők arra biztatják a méhészeket, hogy éljenek ezzel az egyedi lehetőséggel, hiszen a Nektária nemcsak a székelyföldi mézek rangját emeli, hanem találkozási pont is mind­azok számára, akik elkötelezettek a minőségi méhészet mellett.

Hitvilág

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT. Sepsiszentgyörgyön, a Gyöngy­virág utcai református egyházközség gyülekezeti termében augusztus 29-ig naponta 10–14 óráig kerül sor a vakációs bibliahétre. * A szemerjai református egyházközségben augusztus 29-ig naponta 10–13 óráig Vízjelek témával szervezik a vakációs bibliahetet. Minden nap valami finomsággal is kedveskednek a gyermekeknek. A szülőket a parókia udvarára várják, hogy elvigyék gyerekeiket.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

KILENCED. Az őrkői Mária, Világ Királynője Templomban szerdán 16 órától kilenced kezdődik szentmisével, Szent Kalkuttai Teréz Anya tiszteletére.

Képernyő

TVR3. Ma 11 órától: FNT2024 – A marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat Székely Csaba: Az igazság gyertyái című drámáját mutatta be a 34. Nemzeti Színházi Fesztiválon, Bukarestben. Az író a bözödújfalusiak megpróbáltatásait írta meg: egy olyan közösséget ismerhetünk meg, amelynek tagjai békességben éltek ott, ahol jól megfértek a legkülönbözőbb vallások, felekezetek és világnézetek, egészen 1940 elejéig, amikor a hatalom erőszakkal beleszólt az életükbe. Az itt élő, a középkor óta zsidó szokásokat követő szombatosok keserves négy évéről szól tehát Székely Csaba darabja, amelyet Sebestyén Aba vitt színre. * Cine-Ma – Beszélgetés Pigniczky Réka filmrendezővel. A 18. alkalommal megrendezett Bukaresti Magyar Filmhéten Pigniczky Réka 1956 című dokumentumfilmjét is vetítették. Az alkotást elkísérte a rendező és a film egyik szereplője is. A filmes rovat házigazdája, Kacsó Edith a Parasztmúzeum mozitermében beszélgetett a rendezővel. * Beethoven Öröm­ódájával nyitották meg tavaly Sepsiszentgyörgyön a 31. Szent György Napokat. Ennek zárótételében Schiller Óda az örömhöz című versét dolgozza fel a zeneszerző. A szimfóniát 1824-ben mutatták be, Beethoven vezényletével Bécsben. Ez volt a zeneszerző utolsó szerzői estje, ekkorra már teljesen elvesztette a hallását. 2003 óta a mű egy részletének hangszeres változata az Európai Unió himnusza.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától A Fantasztikus 4-es: Első lépések (román feliratos), 16.15-től Rosszfiúk (románul beszélő), 18 órától Csupasz pisztoly (magyarul beszélő), 18.30-tól Senki 2. (román feliratos), 20.15-től Már megint nem férek a bőrödbe (magyarul beszélő), 20.15-től Násznaposok (román feliratos).

Kísérőket várnak a Lábbuszhoz

Szeptembertől folytatódik a gyermekeket reggel iskolába gyalogoltató Lábbusz-program Sepsiszentgyörgyön. Ahhoz, hogy minden kis utas biztonságban eljusson az iskolába, idén is várják kísérők jelentkezését. Aki csatlakozna, jelezze a 0744 830 819-es telefonszámon.

Csángó Túróspuliszka Fesztivál

Hétvégén szervezik meg a XX. Csángó Túróspuliszka Fesztivált a Gyimesek szívében, a Csángó Wellness és Fatányé­ros Panziónál. A két nap alatt a hagyomány, a zene, a tánc és a fergeteges hangulat találkozik a legfinomabb puliszkával. Szombaton fellépnek néptáncegyüttesek és zenekarok, vasárnap Böjte Csaba atya szentmiséje nyitja a napot, majd puliszkafőző verseny következik. Délután fúvósok, férfikórusok, néptáncosok és zenekarok gondoskodnak a jókedvről, sztárvendégekkel és különleges meglepetésekkel.

Röviden

MEGEMLÉKEZÉS AZ ÚZVÖLGYI TEMETŐBEN. Megemlékezést tartanak a hősök emléke előtt az úzvölgyi katonatemetőben. Ma 12 órától kezdődik a szentmise és a megemlékezés, 13 órától beszédek következnek, majd fél kettőtől koszorúzással zárul az esemény. A megemlékezésen közreműködik a Poszogó Fúvószenekar és a Baka János Egyházi Kórus.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Miklósváron és Köpecen, szerdán Felső­rákoson.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona gyógyszertár (0372 407 089) tart nyitva.