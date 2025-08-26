Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. KONCZA MÁRIA
(szül. BITAI)
volt kereskedelmi alkalmazott
életének 84. évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait 2025. augusztus 26-án 12 órakor
helyezzük örök nyugalomra
a vártemplomi ravatalozóból.
Részvétfogadás 11 órától.
Áldott emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
1120354
„Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet.
/ Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, keresztmama, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, az erősdi születésű
SEBESTYÉN IRÉNKE
(szül. BONG)
életének 69., házasságának 50. évében 2025. augusztus 24-én eltávozott szerettei köréből.
Drága halottunk földi maradványait augusztus 27-én, szerdán 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai új református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120353
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, keresztanya, jó rokon és szomszéd, a kálnoki születésű kökösi
özv. RÉTYI JÁNOSNÉ
BÁRBULY TERÉZ
életének 94., özvegységének 23. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét teremtő Istenének.
Drága halottunkat 2025. augusztus 27-én 15 órakor kísérjük utolsó földi útjára a kökösi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás augusztus 26-án 19 órától és a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335271
Köszönet
Köszönjük mindazoknak, akik BARTHA IBOLYA temetésén részt vettek, elkísérték utolsó földi útján és sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család
4335264
Megemlékezés
Bár nem vagy már közöttünk, érezzük, hogy vigyázol ránk. Emléked fényként kísér utunkon. Édesapánkra,
SIMON ZSOLTRA halálának második évfordulóján fájó szívvel emlékezünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyerekei
1120351
Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, / Örökké érezni fogjuk hiányodat. / Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, / Akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kászoni KÁLMÁN ÁRPÁDRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120348
Most búcsúzunk, de soha nem felejtünk, kedves alapcsapattagunk, BARTHA (szül. CSERGŐ) IBOLYA, Ibi.
Hiányodat csak az enyhíti, hogy tudjuk, találkozunk az örökkévalóságban.
Örök szeretettel: volt mikós osztálytársaid
5207/b
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
id. POPIC IMRÉRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120346
Emlékezünk rád,
MIHÁLY JENŐ, hogy már öt éve nem vagy velünk. Szívünkben őrizzük emlékedet, és köszönjük, hogy onnan fentről is vigyázol ránk.
Lányod, Janka
és unokád, Panka
4335238
Ma egy éve távozott drága jó édesanyánk, a sepsiszentgyörgyi születésű PORODÁN (SZÉKELY) SÁRA, akit örökre szívünkbe zártunk és soha el nem feledünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Három fia és családjuk
4335269