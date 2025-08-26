Augusztus 20. és 24. között Beekbergen adott otthont a kettesfogathajtó-világbajnokságnak, ahol a romániai válogatott tagjaként a kökösi Farm utca 500. alatti lovastanya hajtója, Bartha Eduárd is próbára tette magát. A 33 éves Kovászna megyei versenyző a huszonkettedik helyen fejezte be a megmérettetést, amely az immár tízszeres világbajnok, Hölle Martin sikerével zárult, ugyanakkor a magyar csapat sorozatban hetedszer szerzett aranyérmet, ami egyedülálló a sportág történetében.

A világbajnokságra 23 ország 85 fogathajtója nevezett. Hölle Martin a díjhajtást világcsúccsal nyerte, majd a maratonhajtásban is a legjobbnak bizonyult, így hatalmas előnyre tett szert, az éllovas pozíciót pedig az akadályhajtásban is megőrizte. A második helyen a brit Ro­ger Campbell, a harmadikon a holland Stan van Eijk végzett. Csapatban – ahol mindhárom számban a két jobb helyezést elérő versenyző eredménye számított – a magyarok mögött a britek és a hollandok állhattak dobogóra. A háromszéki sportoló a romániai válogatott legjobb eredményével büszkélkedhet, miután díjhajtásban a 26., maratonhajtásban a 34., illetve akadályhajtásban a 18. helyen zárt, így összetettben a huszonkettedik lett. A Bartha Eduárd, Kovács Imre és Varga Roland alkotta romániai együttes a kilencedik pozícióban fejezte be a viadalt.

„Úgy gondolom, kihoztam a lovakból a legtöbbet, nagyon örülök az eredménynek, a célom az volt, hogy a középmezőny előtt végezzek. Kellemes meglepetés számomra, hogy a díjhajtás a vártnál jobban sikerült, így nem kerültem hátrányba a vetélytársakhoz képest. Egyetlen versenyzőként csak két lóval utaztam Hollandiába, ezért maratonhajtásban kicsit nehezebb feladatom volt, mint a riválisoknak, bár az állatok így is remekül teljesítettek. Az akadályhajtás mindenkit komoly kihívás elé állított, a pálya rendkívül technikás volt, azonban a lovak ezúttal is kitettek magukért, ezáltal a huszonkettedik lettem, amivel a romániai válogatott legjobbjaként végeztem” – nyilatkozta Bartha Eduárd, aki köszöni Bodok község önkormányzata, a Kit Alapítvány és a Trio Impex támogatását.

Eredmények: * díjhajtás: 1. Hölle Martin (Magyarország) 28,64 hibapont, 2. Franck Grimonprez (Franciaország) 36,02, 3. Jacob Arnold (Egyesült Államok) 39,83... 26. Bartha Eduárd (Románia) 53,30 * maratonhajtás: 1. Hölle Martin 94,99 hibapont, 2. Aleksander Fularczyk (Lengyelország) 96,69, 3. Louis Horde (Franciaország) 96,97... 34. Bartha Eduárd 105,51 * akadályhajtás: 1. Marcel Luder (Svájc) 0 hibapont, 2. Aleksander Fularczyk 1,91, 3. Roger Campbell (Nagy-Britannia) 2,13... 18. Bartha Eduárd 8,16 * összetettben: 1. Hölle Martin 131,19 hibapont, 2. Roger Campbell 151,31, 3. Stan van Eijk (Hollandia) 151,59... 22. Bartha Eduárd 166,97 * csapat: 1. Magyarország 286,61 hibapont, 2. Nagy-Britannia 305,66, 3. Hollandia 311,30... 9. Románia 341,37.