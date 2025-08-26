A hétvégén elrajtolt a megyei labdarúgó-bajnokság 2025–2026. évi idénye, amelynek első fordulójában a csapatok 45 gólt szereztek. Ezúttal is tizenöt együttes küzd a bajnoki címért, a mezőnyben azonban történt egy változás: Gelence nem vállalta az indulást, helyette Zágonbárkány nevezett. A címvédő Zágon magabiztos sikerrel kezdte a szezont, az orbaiszéki alakulat Maksa felett diadalmaskodott, míg Barót négygólos hátrányból felállva győzött az újonc otthonában. Kovászna és Bardoc is igazolta a papírformát, előbbi hazai környezetben Szentkatolna ellen nyert, utóbbi Uzon vendégeként gyűjtötte be a három pontot.
Eredmények, 1. forduló: Uzon–Bardoc 0–6 (gólszerzők: Bedő László 5., Bedő Csongor 28., 38., 87., 90., Lázár Attila 55.), Árkos–Nagyajta 8–0 (gsz.: Pulugor Zsolt 24., 42., Berde Hunor 48., Gábor Csongor 65., Fozocoș George 68., Tompa Csaba 81., 89., Kisgyörgy Apor 90.), Zágonbárkány–Barót 4–5 (gsz.: David Popica 5., 45., Gabriel Hornea 21., Sebastian Baciu 41., illetve Csog Csongor 50., 70., Szabó Zsolt 59., 74., Bardocz Szilárd 69.), Bodzaforduló–Papolc 2–4 (gsz.: Szántó Erik 45., Marian Iacob 90. – tizenegyesből, illetve Iulian Stoian 22., Alexandru Ilieș 72., 85., Bagoly Róbert 82.), Zágon–Maksa 6–1 (gsz.: Pál Kristóf 14., Veress Botond 18., 54., 63., Sánta Loránd 59., Kapusi Csongor 89., illetve László Zsolt 31.), Perkő–Csernáton 3–0 (gsz.: Mátyus Márk 22., Vulcan Adrian 43., Pál Bence 90.), Kovászna–Szentkatolna 6–0 (gsz.: George Cioran 48., 60., 78., Pakucs Norbert 67., Mihăiță Stroe 75., Kelemen Zalán 89.), Szitabodza szabadnapos volt.
A táblázat:
1. Árkos 1 0 0 8–0 3
2. Kovászna 1 0 0 6–0 3
3. Bardoc 1 0 0 6–0 3
4. Zágon 1 0 0 6–1 3
5. Perkő 1 0 0 3–0 3
6. Papolc 1 0 0 4–2 3
7. Barót 1 0 0 5–4 3
8. Szitabodza 0 0 0 0–0 0
9. Zágonbárkány 0 0 1 4–5 0
10. Bodzaforduló 0 0 1 2–4 0
11. Csernáton 0 0 1 0–3 0
12. Maksa 0 0 1 1–6 0
13. Uzon 0 0 1 0–6 0
14. Szentkatolna 0 0 1 0–6 0
15. Nagyajta 0 0 1 0–8 0
A 2. forduló programja: * augusztus 30., szombat: Barót–Árkos (18 óra), Maksa–Bodzaforduló (18 óra) * augusztus 31., vasárnap: Szitabodza–Zágon (18 óra), Csernáton–Uzon (18 óra), Nagyajta–Perkő (18 óra), Szentkatolna–Zágonbárkány (18 óra), Papolc–Kovászna (18 óra), Bardoc szabadnapos. (miska)