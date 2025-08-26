A hétvégén elrajtolt a megyei labdarúgó-bajnokság 2025–2026. évi idénye, amelynek első fordulójában a csapatok 45 gólt szereztek. Ezúttal is tizenöt együttes küzd a bajnoki címért, a mezőnyben azonban történt egy változás: Gelence nem vállalta az indulást, helyette Zágonbárkány nevezett. A címvédő Zágon magabiztos sikerrel kezdte a szezont, az orbaiszéki alakulat Maksa felett diadalmaskodott, míg Barót négygólos hátrányból felállva győzött az újonc otthonában. Kovászna és Bardoc is igazolta a papírformát, előbbi hazai környezetben Szentkatolna ellen nyert, utóbbi Uzon vendégeként gyűjtötte be a három pontot.