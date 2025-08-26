Az idény első trófeájáért küzdenek ma Sepsiszentgyörgyön a hazai teremlabdarúgás élcsapatai, a bajnoki címvédő Galaci United és a Román Kupa-győztes VSK Székelyudvarhely. A Szuperkupa-mérkőzés 18 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban rajtol, a Digi Sport 2 által élőben közvetített találkozón Bogdan Hanceariuc és Liviu Chița fújja a sípot.

A romániai teremlabdarúgás fővárosává válik ma Sepsiszentgyörgy, hiszen itt rendezik a 2025–2026-os idény nyitányának számító Szuperkupa-mérkőzést. A Galaci United és a VSK Székelyudvarhely a Szabó Kati Sportcsarnokban csap össze a szezon első trófeájáért. A két csapat legutóbb a nyár elején találkozott: akkor a bajnoki döntőben a Duna-partiak egymás után háromszor is felülmúlták a Hargita megyeieket. A galaciak a negyedik, az udvarhelyiek a második Szuperkupa-mérkőzésükre készülnek, a mai összecsapás pedig az elmúlt évek egyik legnagyobb futsalversengésének újabb fejezetét is jelenti.

A meccs felvezetőjeként 16.30-tól egy különleges találkozónak is otthont ad a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok. A harmadik élvonalbeli idényére készülő Sepsi-SIC gálamérkőzésen lép pályára az egykori Sepsi Futsal játékosai ellen. Két érdekes, izgalmas párharc vár a szurkolókra, aki teheti, ne hagyja ki! (t)