Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Teremlabdarúgás, SzuperkupaSepsiszentgyörgyön dől el az idény első trófeájának sorsa

2025. augusztus 26., kedd, Sport

Az idény első trófeájáért küzdenek ma Sepsiszentgyörgyön a hazai teremlabdarúgás élcsapatai, a bajnoki címvédő Galaci United és a Román Kupa-győztes VSK Székelyudvarhely. A Szuperkupa-mérkőzés 18 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban rajtol, a Digi Sport 2 által élőben közvetített találkozón Bogdan Hanceariuc és Liviu Chița fújja a sípot.

  • Fotó: Facebook / Club Sportiv United Galati
    Fotó: Facebook / Club Sportiv United Galati

A romániai teremlabdarúgás fővárosává válik ma Sepsiszentgyörgy, hiszen itt rendezik a 2025–2026-os idény nyitányának számító Szuperkupa-mérkőzést. A Galaci United és a VSK Székelyudvarhely a Szabó Kati Sportcsarnokban  csap össze a szezon első trófeájáért. A két csapat legutóbb a nyár elején találkozott: akkor a bajnoki döntőben a Duna-partiak egymás után háromszor is felülmúlták a Hargita megyeieket. A galaciak a negyedik, az udvarhelyiek a második Szuperkupa-mérkőzésükre készülnek, a mai összecsapás pedig az elmúlt évek egyik legnagyobb futsalversengésének újabb fejezetét is jelenti.

A meccs felvezetőjeként 16.30-tól egy különleges találkozónak is otthont ad a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok. A harmadik élvonalbeli idényére készülő Sepsi-SIC gálamérkőzésen lép pályára az egykori Sepsi Futsal játékosai ellen. Két érdekes, izgalmas párharc vár a szurkolókra, aki teheti, ne hagyja ki! (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-26 08:00 Cikk megjelenítése: 131 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1318
szavazógép
2025-08-26: Sport - :

Gólgazdag fordulóval rajtolt a megyei bajnokság (Labdarúgás, 4. Liga)

A hétvégén elrajtolt a megyei labdarúgó-bajnokság 2025–2026. évi idénye, amelynek első fordulójában a csapatok 45 gólt szereztek. Ezúttal is tizenöt együttes küzd a bajnoki címért, a mezőnyben azonban történt egy változás: Gelence nem vállalta az indulást, helyette Zágonbárkány nevezett. A címvédő Zágon magabiztos sikerrel kezdte a szezont, az orbaiszéki alakulat Maksa felett diadalmaskodott, míg Barót négygólos hátrányból felállva győzött az újonc otthonában. Kovászna és Bardoc is igazolta a papírformát, előbbi hazai környezetben Szentkatolna ellen nyert, utóbbi Uzon vendégeként gyűjtötte be a három pontot.
2025-08-26: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Csirkefalatkák mézes-mustáros mártásban)

Hozzávalók: 2 csirkemell (kb. 1 kg), 3 dl tejföl, 2–3 evőkanál mustár, 2–3 evőkanál méz, só, bors, gyömbér (friss vagy szárított), 2 evőkanál olaj.
rel="noreferrer"