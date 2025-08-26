Elégedetlenek az uniós méhészek

Az EU-tagállamok méhészei azt kérik, hogy halasszák el a döntés alkalmazását mindaddig, míg a jelenleginél megbízhatóbb mézminőség-ellenőrzési rendszerek nem kerülnek bevezetésre. A szlovéniai székhelyű Európai Méhészek Szövetsége (EBA) az Európai Bizottságnak küldött tiltakozásában kifejti: az európai mézpiacon egyre nagyobb verseny alakult ki az olcsó importméz miatt, amely gyakran kétes minőségű és tisztázatlan eredetű, mivel az unió határain kívül nem léteznek hatékony ellenőrzési mechanizmusok. A levélben az EBA külön kiemelte azokat a jogi hiányosságokat, amelyek lehetővé teszik a méz hamisítását. Az európai méhészek aggódnak a határ­ellenőrzés elégtelensége, a nyomonkövethetőség és az egységes mézhitelesítési módszerek hiánya miatt az EU-ban. Az EBA 2024 februárjában jött létre, weboldala szerint jelenleg 30 ország 55 szervezetét tömöríti, amelyek több mint 414 000 méhészt képviselnek. (i. p.)