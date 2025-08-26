Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elégedetlenek az uniós méhészek

Az európai méhészek ellenzik az Európai Bizottság döntését, miszerint az Ukrajnából származó vámmentes mézimport évi kvótáját 6000 tonnáról 35 000 tonnára emelik.

Az EU-tagállamok méhészei azt kérik, hogy halasszák el a döntés alkalmazását mindaddig, míg a jelenleginél megbízhatóbb mézminőség-ellenőrzési rendszerek nem kerülnek bevezetésre. A szlovéniai székhelyű Európai Méhészek Szövetsége (EBA) az Európai Bizottságnak küldött tiltakozásában kifejti: az európai mézpiacon egyre nagyobb verseny alakult ki az olcsó importméz miatt, amely gyakran kétes minőségű és tisztázatlan eredetű, mivel az unió határain kívül nem léteznek hatékony ellenőrzési mechanizmusok. A levélben az EBA külön kiemelte azokat a jogi hiányosságokat, amelyek lehetővé teszik a méz hamisítását. Az európai méhészek aggódnak a határ­ellenőrzés elégtelensége, a nyomonkövethetőség és az egységes mézhitelesítési módszerek hiánya miatt az EU-ban. Az EBA 2024 februárjában jött létre, weboldala szerint jelenleg 30 ország 55 szervezetét tömöríti, amelyek több mint 414 000 méhészt képviselnek. (i. p.)

