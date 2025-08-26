Magyar befektető érkezik?

A Royal Friesland Campina bejelentette, hogy megválik romániai üzemeitől, köztük a Napolact márkától is: a kolozsvári és marosvásárhelyi gyárakat a magyar Bonafarm csoportnak értékesíti, amelyet Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke irányít – írja a Mediafax. A Ziarul Financiar szerint a megállapodás a Royal Friesland Campina teljes részesedésére vonatkozik a romániai vállalatban. A cég körülbelül 400 alkalmazottat foglalkoztat, naponta 300 000 liter tejet dolgoz fel és több mint ezer helyi gazdával működik együtt. A tranzakció a szabályozó hatóságok jóváhagyására vár, és várhatóan még ez év végéig lezárul. A romániai piacon a Napolact az ötödik helyet foglalja el a tejfeldolgozók sorában az Albalact, a Danone, az Olympus és a Hochland után. (i. p.)