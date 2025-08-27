Jutalomtábor segítő gyermekeknek

Tábornak aligha nevezhető az egynapos együttlét, de a reggeli és a délutáni együtt utazás, a gazdag program és a közös étkezés okán minden gyermek mégis úgy érezheti, egy napig táborban van. Ráadásul jutalomként kapták a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálattól, mert ők készítették tavaly karácsony előtt a legtöbb ajándékcsomagot rászoruló gyermekeknek. Tegnap a Váradi József Általános Iskola egyik harmadik osztályát, csütörtökön az Ady Endre Általános Iskola szintén harmadikosait fogadják a máltás önkéntesek a Benedek-mezőn.

A jutalomtáborban (nevezzük annak ezt az egy napot) pörgős a program, hét önkéntes foglalkozik egyosztálynyi gyermekkel, akik már a sepsiszentgyörgyi buszos reggeli találkozásnál nagyon örvendtek egymásnak. Akár ez a néhány kilométernyi közös utazás is elég lehetne tanévkezdési összerázónak – véli Czika Ágnes, a Váradi-iskola jutalomtáborozóinak tanítója. Szerinte a gyermekek a vakációban ritkán vagy egyáltalán nem találkoznak, nagy öröm számukra, amikor újból együtt lehetnek, ezért nagyon jó időzítés ez a máltás nap. Nem csak a gyermekeknek, az önkénteseknek is jó ráhangolódás a tanévkezdésre ez a két nap, bár közülük többen szinte egész nyáron ezt tették, segítettek a Máltai Szeretetszolgálat táborainak lebonyolításában és a gyermekfoglalkozásokon.

Badi Apolka 2018-ban csatlakozott a szeretetszolgálathoz, úgy érzi, a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola fiatal tanítójaként sok mindent fel tud használni a szervezetnél szerzett tapasztalatokból, de leginkább azt tartja fontosnak, hogy példát mutathat a gyermekeknek az önkéntes munka terén. Apolka úgy véli, a gyermekeknek minél korábban meg kell ismerkedniük a segítségnyújtás, az önkéntes munka lényegével, és szerinte ez a Máltai Szeretetszolgálatnál nagyon jól működik, itt több korosztálynyi gyermekcsoport működik. Az is fontos számára, hogy önkéntes feladatai révén eljuthat olyan egyedül élő idősekhez, rászorulókhoz, akiket talán senki más nem látogat, senki nem segít nekik.

Máté Szabolcs Tamásnak is régisége van már a máltásoknál, kilenc éve vesz részt a szervezet programjaiban. Az önkéntes munka számára feltöltődés, szeret segíteni, és láttuk, jól ért a gyermekek nyelvén. Végzős diák a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, év közben is szakít időt máltás tevékenységekre.

Lehet egy mosoly, egy vicc, egy segítő kéz valamilyen munkához, szekrényszereléshez, mindegy, a lényeg, hogy segítsenek – mondja Szász Csongor. A Puskás Tivadar Szakközépiskola autószerelői szakán kilencediket végzett diák az új tanévtől vált át pincér és szakács szakra a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában, a nyári vakációját nagyjából a Máltai szervezet táboraiban töltötte önkéntesként. Említett három máltais ifjú mellett négyen idén igazoltak át a gyermekcsoportból, de a tegnapi foglalkozások irányításán már úgy tűnt, tapasztalt táborvezetők lehetnek.

A Máltai Szeretetszolgálat idei táboridénye szeptember első hetében zárul, akkor az ország minden részéből érkeznek gyermekek a Benedek-mezőre, ahol a játék, a szórakozás mellett a szeretetszolgálat lelkiségéhez is közelebb kerülnek.