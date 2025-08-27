István, a király koncert Csíksomlyón

Előző írásunk

Tábornak aligha nevezhető az egynapos együttlét, de a reggeli és a délutáni együtt utazás, a gazdag program és a közös étkezés okán minden gyermek mégis úgy érezheti, egy napig táborban van. Ráadásul jutalomként kapták a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálattól, mert ők készítették tavaly karácsony előtt a legtöbb ajándékcsomagot rászoruló gyermekeknek. Tegnap a Váradi József Általános Iskola egyik harmadik osztályát, csütörtökön az Ady Endre Általános Iskola szintén harmadikosait fogadják a máltás önkéntesek a Benedek-mezőn.