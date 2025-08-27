Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
István, a király koncert Csíksomlyón

2025. augusztus 27., szerda, Közélet

42 évvel a legsikeresebb magyar rockopera ősbemutatója és 21 évvel a csíksomlyói bemutató után ismét felcsendülnek az István, a király dallamai a csíksomlyói nyeregben: augusztus 30-án, szombaton 21 órától a zenemű egy hagyományokhoz ragaszkodó, de modern koncertváltozatát adják elő neves énekesek a mai kor technikai és látványelemeivel, pirotechnikai effektekkel, mozgó díszletelemekkel.

A monumentális koncertet, amellyel a rockopera szerzői, Szörényi Levente és Bródy János munkássága előtt is tisztelegnek, Szent István király államalapításának ünnepe alkalmából szervezi Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa Csíkszereda és Hargita megye önkormányzatával együtt. A legnépszerűbb magyar rock­opera koncertváltozatában – amelyet Magyarországon már mintegy kétszázezren láthattak szabadtéri színpadokon vagy sportcsarnokokban – ifj. Feke Pál Prima- és Artisjus-díjas magyar színész, énekes játssza István királyt (ő az előadás rendezője is) és Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes, operetténekes, érdemes művész Koppány vezért. További sztárénekesek: Malek Andrea, Vágó Bernadett, Serbán Attila, Szomor György, Herczeg Flóra. A produkcióban közreműködik a Hargita Néptáncegyüttes is. A 75 perces koncerten való részvétel ingyenes. (demeter)

Hozzászólások
