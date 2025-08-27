A júniusi érettségi előtt 985 háromszéki végzős iratkozott be a vizsgákra, akkor a 975 résztvevőből 772 diáknak sikerült elérnie az átmenő hatos általánost a négy vizsgatárgyból. A pótérettségire 359-en jelentkeztek és 312-en vettek részt, közülük 186-an idén fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Utóbbiak kevesebb mint harmada (54 diák, 29,03 százalék) vizsgázott sikeresen. Ezek szerint a két vizsgaidőszakban 826 idei ballagó érdemelte ki az érettségi oklevelet, ez a vizsgára iratkozottak 83 százaléka, a többiek talán jövőben jelentkeznek, vagy lemondtak arról, hogy érettségizzenek. Az iskolák közül továbbra is az elméleti középiskolák vezetik a sikerességi listát, a szakképző iskolák a névsor végén kullognak.