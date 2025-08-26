Gondolt már arra, mi lenne, ha a megszokott téli metszés helyett nyáron ragadna metszőollót? Sok kertész számára már nem kérdés, hogy a melegebb hónapokban is szükséges ápolni a fákat. A nyári metszés egészségesebb faállományt eredményezhet és a termés minőségére is pozitív hatással lehet. Ez a megközelítés egyre népszerűbb, tudományos kutatások is alátámasztják hatékonyságát.

Miért válasszuk a nyári metszést?

Nyáron intenzív biológiai folyamatok zajlanak a fák életében. Az időszak július végétől augusztus végéig különösen kedvező, amikor a növekedés már lelassul, és a tápanyagok a levelekből a gyökerekhez húzódnak. Mindez lehetőséget ad arra, hogy úgy formáljuk a fát, hogy ne zavarjuk meg természetes egyensúlyát. A Csodakertész Barna Faiskola Fiskars termékei között jó minőségű metszőollót is találhatunk.

A nyári metszés azért is hasznos, mert a fa kevés energiát veszít el, mivel a vágásokat követően nem alakulnak ki új hajtások az adott évben. Az ilyen időszakban végzett gondozással átláthatóbb, jobban szellőző koronát hozhatunk létre, amely hatékonyabban bírkózik meg a betegségekkel. A szellős lombkorona ráadásul kevesebb vegyszeres kezelést igényel, ami környezetbarátabb megoldás.

Hatékonyabb gyümölcstermesztés

A ritka gyümölcstermő növények konténeres termesztése esetén a megfelelő metszés elengedhetetlen a sikeres termesztéshez. Azok a kertészek, akik a zöldmetszést választják, általában jobb gyümölcshozamról és intenzívebb színeződésről számolnak be. Ez főként annak köszönhető, hogy a világosabb koronában a fény könnyebben eléri a gyümölcsrügyeket, segítve azok optimális fejlődését.

Bizonyos gyümölcsfajok, mint a kajszi vagy a cseresznye esetében a nyári metszés különösen ajánlott. Ezeknél a fajtáknál a nyári beavatkozás segíti a hajtások erősödését és a korai termés érését anélkül, hogy a fa veszélybe kerülne. Az őszibarack, alma, körte esetében azonban óvatosabb megközelítésre van szükség, hiszen ezeknél a gyümölcs még a fán van, és a metszésnek jelentős hatása lehet.

A nyári metszés a gyakorlatban

A nyári meleg időjárás tekintetében a metszést érdemes a hűvösebb napszakokra időzíteni – kora reggel vagy az esti órákban –, hogy a munka könnyebb legyen a kertészek számára. E megközelítés során fontos a csonkok meghagyása az erősebb ágaknál, ami segíti a fa természetes visszaszáradását és csökkenti a fertőzések kockázatát.

Ha a fa a vegetációs időszak alatt betegségek áldozatává válik, a nyári metszés lehetőséget nyújt a gyors reagálásra. Az elhalt vagy fertőzött részek eltávolítása életmentő lehet a fák számára. Az ilyen beavatkozásnál a vágási felületekre általában nincs szükség különleges sebkezelésre, mivel a nyári melegben a sebek maguktól is gyorsan beszáradnak.

Mielőtt téli álomra hajtjuk a koronát

A téli metszés szokásos szerepe továbbra is fontos, hiszen kiegészíti a zöldmetszést. Ilyenkor a túlnőtt ágak, valamint a fán lévő méretes koronák alakítása van terítéken. Az ilyen területeken végzett munkákat követően érdemes lehet valamilyen formában kezelni a sebfelületeket a fertőzések elkerülése érdekében.

Az innovatív kertgondozási megoldásokkal működő vállalkozások szerepe nagy, mint például a Csodakertész Barna Faiskola, ami tükrözi a kertészeti ipar dinamizmusát. Az ilyen cégek nemcsak termelésben jeleskednek, hanem kereskedelmi tevékenységük is széles körű, beleértve szerszámok és konyhakerti magvak eladását. (X)