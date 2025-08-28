Kiállítás A KÓS 140 KIÁLLÍTÁS ZÁRÓ­ESEMÉNYE. A Székely Nemzeti Múzeum ma 18 órától tartja a KÓS 140 – Kós Károly műhelye című kiállítás ünnepélyes záróeseményét. A rendezvényen köszöntőt mond Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Ezt követően a közönség megtekintheti Csibi László Kós Károlyról szóló interjú- és portréfilmjét (2013), amely az erdélyi építész, író, közéleti személyiség életművébe enged betekintést. Az esemény Szász Róbert Tivadar történész tárlatvezetésével zárul.

VIII. CSERNÁTONI IKA ALKOTÓTÁBOR. Ma 17 órától kezdődik Bartha Árpád képzőművész tárlatának megnyitója a Sylvester Lajos Könyvtárban, tárlatértékelőt tart Deák Ferenc művészettörténész. 20 órától ugyanott Deák Ferenc Loránd művészettörténész bemutatja a Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő képzőművész-tanárok életművét megjelenítő mo­nográfiát.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszent­györgyön a magyar fotográfia napját idén is szabadtéri fotókiállítással ünneplik az Erzsébet parkban, ahol a zenepavilon melletti sétányokon augusztus 31-én, vasárnap 11–19 óráig a székelyföldi fotóklubok és független alkotók mutatják be munkáikat. Ugyancsak ez alkalommal, az Erzsébet parkban 11 órakor megnyitják a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub éves tárlatát is.

BRASSÓI TÁRLAT. A Szépművészeti Múzeumban augusztus 29-én, pénteken 18 órakor nyílik Boros Lajos festőművész Formák és színek szimfóniája című tárlata, melyet Gazda József kovásznai műkritikus fog méltatni.

MŰVÉSZI INSTALLÁCIÓ ÉS ÉLMÉNY. A Democrația e faină! Democracy is Fun! A demokrácia szórakoztató című kiállítás a sepsiszentgyörgyi dohánygyár épületében szemptember 30-ig látogatható.

MindFormers ifjúsági fesztivál

MindFormers (Tudatformálók) néven szerveznek augusztus 28–30. között ifjúsági fesztivált Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban. A tudományos-kulturális rendezvényen napi négy előadással és két műhelymunkával várják az érdeklődőket, de alternatív reggeli torna, csináld magad reggelizősarok, társas- és labdajátékok, kézműves-foglalkozások is szerepelnek a programban, ezek mellett pedig napozó-, pihenő-, könyves és gyermekkuckót is kialakítanak a szervezők. Részletek a mindformers.ro oldalon.

Zene

MINDFORMERS-KONCERTEK. A dohánygyárnál ma a színpadon 19 órától PKW-koncert, 20 órától Analog Balaton-koncert, 21.30-tól Lotfi Begi DJ SET; a Bábel Kiskultúrban 21 órától táncház – házigazdák: Stefán Bence és Dobai Kata, zenél a Heveder zenekar; a Szimplában MindFormers Party 23 órától hajnali 5-ig; pénteken: a színpadon 19 órától Neon Haze-koncert, 20 órától Day by Day-koncert, 21.30-tól Raklap-koncert, MindFor­mers Party 20 órától a Gadóban, 23 órától Urban Vinyl parti a Szimplában, 30+ buli a Bábelben. Részletek a mindformers.ro honlapon.

ISTVÁN, A KIRÁLY A CSÍKSOMLYÓI NYEREGBEN. Magyarország legsikeresebb rock­operájának egyedülálló koncertváltozata érkezik a csíksomlyói nyeregbe. A monumentális nagykoncert tiszteleg a szerzők, Szörényi Levente és Bródy János előtt. Szombaton 21 órától 42 évvel a rockopera magyarországi ősbemutatója után – Szent István király államalapításának ünnepéhez kapcsolódóan – szeretnék újra megtölteni a csíksomlyói nyerget. A legnépszerűbb magyar rockoperát Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas magyar színész, énekes és Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes, operetténekes, érdemes művész főszereplésével tekintheti meg a közönség. A részvétel ingyenes.

II. NYÁRI KONCERTSOROZAT CSOMAKŐRÖSÖN. A Református Egyházközség templomában augusztus 31-én, vasárnap 11 órától Szél viszi messze a hangulatot címmel a Neogitár-Alfa együttes előadását hallhatják.

Tánc

NÉPTÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK. Szeptember 8-ától felnőtteknek szóló alapfokú néptánctanfolyam indul sóvidéki táncokkal a vártemplom közösségi házában (Vár utca 1. szám). Az első alkalmak a társaság kialakulását célozzák, összerázó jellegűek lesznek, ezért a jelentkezés folyamatos. Oktatók: Kiss Adorján és Lukács Réka. Érdeklődni Kiss Adorjánnál lehet a 0740 774 675-ös telefonszámon.

Képernyő

TVR2. Ma 13 órától: Kétszázhúsz éves a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye. Ebből az alkalomból egy olyan tudományos igényű kötetet adtak ki Szatmárnémetiben, melyben a szerzők rendszerezték a különböző történelmi korszakokat, egyházi intézményeket, valamint névsorba állították azokat a fontos egyházi és világi személyeket, akik hozzájárultak az egyházmegye fejlődéséhez a kezdetektől napjainkig. * Aranyszalagtár: Lendvay Éva. 90 éve született Brassóban Szemlér Éva – művésznevén Lendvay Éva (1935–2016) –, aki apja, Szemlér Ferenc nyomdokaiba lépve lett közismert költő, elismert műfordító.

TVR CULTURAL. Ma 14.30-tól: Balázs Éva emlékére – A 80-as évek elején Farkas Árpád verseiből összeállított Apáink arcán című műsorával országos díjat nyert Balázs Éva színművésznő, aki akkor a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház tagja volt. Balázs Éva márciusban hunyt el. * Metropol 50 – A nyolcvanas évek végén lázadónak számított egy hazai rockzenekar, dalaikban elégedetlenségeiket, a diktatúra elleni tiltakozásukat fogalmazták meg, persze burkoltan. A mára már legendássá vált Metropol zenekarról van szó, melynek tagjai a rendszerváltás után is gyakran jönnek vissza Nagyváradra, megalakulásuk színhelyére.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Rossz­fiúk (magyarul beszélő), 16.30-tól Super bébi (románul beszélő), 18 órától Superman (magyarul beszélő), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.30-tól Násznaposok (magyarul beszélő) és Splitsville (román feliratos). Az új honlapon, az artacinema.ro oldalon a megváltozott jegyárakat is

feltüntették.

Hitvilág

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT. Sepsiszentgyörgyön a Gyöngy­virág utcai református egyházközség gyülekezeti termében augusztus 29-ig naponta 10–14 óra közt zajlik a vakációs bibliahét. * A szemerjai református egyházközségben augusztus 29-ig naponta 10–13 óráig Vízjelek témával szervezik a vakációs bibliahetet.

HÁZASPÁROK ŐSZI LELKI­ NAPJA. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében szeptember 20-án a csíksomlyói Jakab Antal Házban kerül sor a házaspárok őszi lelki napjára. A programban szerepel előadás, tanúságtétel, táncterápia, páros együttlét, kiscsoportos beszélgetés, szentségimádás és szentmise. Regisztráció és további információk a

csaladpasztor.ro oldalon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Baróton, pénteken Bibarcfalván és Bodosban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Előpatakon ma 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön augusztus 29-én, pénteken 8–12 óráig előre tervezett javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Csíki utca és a Forrás utca kereszteződésétől a város csíkszeredai kijáratáig. A munkálatok a következő utcákat érintik: Csíki, Forrás, Imreh István, Péter László, Gaál Sándor, Albert Álmos, Nicolae Moldovan. Az érintett intézmények és vállalkozások a következők: Modern House Kft., Elplast Kft., Sepsifood, Hunyadi csárda, Sepsi Aréna, Sepsi OSK,

ReKreativ Rt., Román Gép­kocsi-nyilvántartó (RAR),

Lukoil benzinkút, Autocompres Kft., Beppler Kft.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona gyógyszertár (0372 407 089) tart nyitva.