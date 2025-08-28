A kétszeres kupagyőztes sepsiszentgyörgyi csapat tegnap nem túl meggyőző játékkal, egy korai és egy kései góllal, 2–0-ra győzött a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului vendégeként a Román Kupa rájátszásában. Ovidiu Burcă legénysége így bejutott a csoportkörbe, akárcsak az FK Csíkszereda, amely 8–1-re diadalmaskodott az FC Voluntari otthonában.

Remekül indult a mérkőzés a székelyföldi csapat számára, amely ellenfele segítségével már a 3. percben vezetést szerzett, ekkor Alin Techereș beadása után Demian Popovici a saját kapujába fejelt (0–1). Ezt követően a házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést, viszont igazán komoly helyzetet nem alakítottak ki. A vendégek a 28. percben váratlanul növelhették volna előnyüket, azonban Giovani Ghimfus közelről a kapusba lőtt. A Suceava megyei együttes a szünetig igyekezett nyomást helyezni riválisa védelmére, a 45. percben közel járt az egyenlítéshez, ellenben Cătălin Ștefănescu lövését védte Bogdan Ungureanu.

A második félidőben is a Gura Humorului birtokolta többet a labdát, az 54. percben Fülöp Loránd néhány méterről célt tévesztett, míg a másik oldalon Mihajlo Nešković távoli próbálkozása kevéssel a jobb alsó mellé ment. A 63. percben pályára lépett hosszú kihagyás után Nicolae Păun, aki súlyos sérüléséből felépülve 499 nap elteltével játszhatott ismét. A hajrában Nistor Ákos kísérletét hárította Ionuț Puianu, aki a 87. percben tehetetlen volt, mivel Darius Oroian a hosszú alsóba továbbított (0–2). A ráadásban a bukovinai alakulat kétszer is veszélyeztetett, Vlad Ilie előbb a keresztlécet találta telibe, majd a szabadrúgását fogta a hálóőr.

Labdarúgás, Román Kupa, rájátszás: Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK 0–2 (0–1).

Suceava, Areni Stadion. Vezette: Mircea Salomir (Kolozsvár). Gura Humorului: Puianu – Alecsandru, N. Pop, D. Popovici, Datcu (Aioanei, 82.), Bejenar (G. Popovici, 73.), Stîncă (Maftei, 73.), C. Ștefănescu (Mihalciuc, 46.), Fülöp L., Golofca, Șter (V. Ilie, 73.). Vezetőedző: Valentin Suciu. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Dobrosavlevici, Vîrtej, Teche­reș, Skorup (Cîmpean, 58.), Drăghiceanu (Nistor, 72.), Silaghi (Păun, 63.), Ghimfus, Batzula (Oberlin, 46.), Nešković (Matei, 71.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: D. Popovici (3. – öngól), Oroian (87.). Sárga lap: Techereș (79.), Ungu­reanu (86.).

További eredmények, Román Kupa, rájátszás: FC Voluntari–FK Csíkszereda 1–8 (gólszerzők: Florian Haită 82., illetve Jozef Dolný 7., Eppel Márton 13., 37., 69., 86., 89., Ferenczi János 29., Anderson Ceará 72. – tizenegyesből), Bukaresti Steaua–Aradi UTA 0–2, Gyulafehérvári Unirea–FC Botoșani 0–1, FC Câmpulung Muscel–FC Metaloglobus Bukarest 0–2, Kolozsvári Sănătatea–Unirea Slobozia 1–1 – tizenegyesek után: 6–5, FC Agricola Borcea–FC Argeș 0–1, CSO Băicoi–Gloria Beszterce 2–3, Spor­ting Liești–CS Afumați 2–1, Vulturii Fărcăşeşti–Concordia Chiajna 0–3, FC Metalul Buzău–Ceahlăul Piat­ra Neamț 4–0, Újszentesi SK–Nagyváradi FC Bihar 2–1, Szatmárnémeti VSK–CSM Slatina 0–3, Temesvári Poli–CS Dinamo Bukarest 2–3 – hosszabbítás után.