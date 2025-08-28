A kétszeres kupagyőztes sepsiszentgyörgyi csapat tegnap nem túl meggyőző játékkal, egy korai és egy kései góllal, 2–0-ra győzött a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului vendégeként a Román Kupa rájátszásában. Ovidiu Burcă legénysége így bejutott a csoportkörbe, akárcsak az FK Csíkszereda, amely 8–1-re diadalmaskodott az FC Voluntari otthonában.
Remekül indult a mérkőzés a székelyföldi csapat számára, amely ellenfele segítségével már a 3. percben vezetést szerzett, ekkor Alin Techereș beadása után Demian Popovici a saját kapujába fejelt (0–1). Ezt követően a házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést, viszont igazán komoly helyzetet nem alakítottak ki. A vendégek a 28. percben váratlanul növelhették volna előnyüket, azonban Giovani Ghimfus közelről a kapusba lőtt. A Suceava megyei együttes a szünetig igyekezett nyomást helyezni riválisa védelmére, a 45. percben közel járt az egyenlítéshez, ellenben Cătălin Ștefănescu lövését védte Bogdan Ungureanu.
A második félidőben is a Gura Humorului birtokolta többet a labdát, az 54. percben Fülöp Loránd néhány méterről célt tévesztett, míg a másik oldalon Mihajlo Nešković távoli próbálkozása kevéssel a jobb alsó mellé ment. A 63. percben pályára lépett hosszú kihagyás után Nicolae Păun, aki súlyos sérüléséből felépülve 499 nap elteltével játszhatott ismét. A hajrában Nistor Ákos kísérletét hárította Ionuț Puianu, aki a 87. percben tehetetlen volt, mivel Darius Oroian a hosszú alsóba továbbított (0–2). A ráadásban a bukovinai alakulat kétszer is veszélyeztetett, Vlad Ilie előbb a keresztlécet találta telibe, majd a szabadrúgását fogta a hálóőr.
Labdarúgás, Román Kupa, rájátszás: Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK 0–2 (0–1).
Suceava, Areni Stadion. Vezette: Mircea Salomir (Kolozsvár). Gura Humorului: Puianu – Alecsandru, N. Pop, D. Popovici, Datcu (Aioanei, 82.), Bejenar (G. Popovici, 73.), Stîncă (Maftei, 73.), C. Ștefănescu (Mihalciuc, 46.), Fülöp L., Golofca, Șter (V. Ilie, 73.). Vezetőedző: Valentin Suciu. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Dobrosavlevici, Vîrtej, Techereș, Skorup (Cîmpean, 58.), Drăghiceanu (Nistor, 72.), Silaghi (Păun, 63.), Ghimfus, Batzula (Oberlin, 46.), Nešković (Matei, 71.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: D. Popovici (3. – öngól), Oroian (87.). Sárga lap: Techereș (79.), Ungureanu (86.).
További eredmények, Román Kupa, rájátszás: FC Voluntari–FK Csíkszereda 1–8 (gólszerzők: Florian Haită 82., illetve Jozef Dolný 7., Eppel Márton 13., 37., 69., 86., 89., Ferenczi János 29., Anderson Ceará 72. – tizenegyesből), Bukaresti Steaua–Aradi UTA 0–2, Gyulafehérvári Unirea–FC Botoșani 0–1, FC Câmpulung Muscel–FC Metaloglobus Bukarest 0–2, Kolozsvári Sănătatea–Unirea Slobozia 1–1 – tizenegyesek után: 6–5, FC Agricola Borcea–FC Argeș 0–1, CSO Băicoi–Gloria Beszterce 2–3, Sporting Liești–CS Afumați 2–1, Vulturii Fărcăşeşti–Concordia Chiajna 0–3, FC Metalul Buzău–Ceahlăul Piatra Neamț 4–0, Újszentesi SK–Nagyváradi FC Bihar 2–1, Szatmárnémeti VSK–CSM Slatina 0–3, Temesvári Poli–CS Dinamo Bukarest 2–3 – hosszabbítás után.