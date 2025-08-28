Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kézilabda, A-divízióIdegenben kezdi a bajnokságot a Sepsi-SIC

2025. augusztus 28., csütörtök, Sport

A Román Kézilabda-szövetség (FRH) kedden elkészítette a 2025–2026. évi női másodosztályú kézilabda-bajnokság csoportbeosztását és menetrendjét. A pontvadászat szeptember 14-én rajtol, a Carmen Cartaș irányította Sepsi-SIC a B-csoportba került, ahol az első fordulóban nehéz idegenbeli küzdelemre számíthat, hiszen a feljutásra pályázó Jászvásári CSM vendégeként lép pályára. A zöld-fehér mezesek az első hazai mérkőzésüket szeptember 28-án játsszák, ekkor a CS Știința Bacău érkezik Háromszékre.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Változott az előző idényben a felsőházi rájátszást a hatodik helyen záró sepsiszentgyörgyi csapat kerete: a nyár folyamán hét játékos távozott, helyettük négy kézilabdázó érkezett. A hamarosan kezdődő szezonban Martina Stan a Gloria Beszterce, Andreea Gheorghe a Bukaresti Rapid, Iulia Constantinescu pedig a Brassói Corona mezét ölti magára, ugyanakkor Ioana Abaza, Cosmina Dediu és Iulia Bîță szintén máshol folytatja pályafutását, míg Renata Pintilescu felhagyott az élsporttal. Az elmúlt időszakban Cristina Crețu (Vidombáki Teutonok), Valentina Soreanu (Unirea Slobozia), illetve Kellan Nikolett és Balázs Anita (mindketten Sepsiszentgyörgyi ISK) csatlakozott a zöld-fehér mezes együtteshez, amelyet továbbra is Carmen Cartaș irányít, a másodedző szerepét a megyeszékhelyi Kolumbán Anett tölti be.

Idén 24 klub nevezett a másodosztályú bajnokságba, ezeket földrajzi elhelyezkedés szerint három csoportba sorolták. A Sepsi-SIC a B-csoportba került, ahol a Jászvásári CSM, a Hargi­ta KK, a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ, a Fogarasi VSK, a CS Știința Bacău, a CS Județean Prahova és a CSM Roman lesz az ellenfele az alapszakaszban. Az odavágó november 9-én zárul, míg az alakulatok idén utoljára december 18-án lépnek pályára. Egy hónap szünet után január 18-án folytatódik a pontvadászat, a visszavágó február 15-ig tart. Egy héttel később kezdődik a felsőházi rájátszás, ahol mindhárom csoportból az első kettő, illetve a két legjobb harmadik ismét oda- és visszavágó rendszerben játszik. Az első és a második helyezett feljut a Virágok Ligájába, míg a harmadik és negyedik osztályozót vív.

A sepsiszentgyörgyi csapat programja az alapszakaszban: * első forduló (szeptember 14.): Jászvásári CSM–Sepsi-SIC * 2. forduló (szeptember 28.): Sepsi-SIC–CS Știința Bacău * 3. forduló (október 5.): Hargita KK–Sepsi-SIC * 4. forduló (október 12.): Sepsi-SIC–CS Județean Prahova * 5. forduló (október 26.): Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–Sepsi-SIC * 6. forduló (november 2.): Sepsi-SIC–CSM Roman * 7. forduló (november 9.): Fogarasi VSK–Sepsi-SIC * 8. forduló (november 16.): Sepsi-SIC–Jászvásári CSM * 9. forduló (december 18.): CS Știința Bacău–Sepsi-SIC * 10. forduló (január 18.): Sepsi-SIC–Hargita KK * 11. forduló (január 29.): CS Județean Prahova–Sepsi-SIC * 12. forduló (február 1.): Sepsi-SIC–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ * 13. forduló (február 8.): CSM Roman–Sepsi-SIC * 14. forduló (február 15.): Sepsi-SIC–Fogarasi VSK.

