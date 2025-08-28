Vakációs utalványok a tanügyben

Az oktatási tárca keddi közleménye szerint a miniszter aláírta a vakációs utalványok odaítélésének szabályait jóváhagyó rendeletet. A dokumentum értelmében azok a tanügyi alkalmazottak jogosultak az üdülési utalványra, akiknek a nettó fizetése nem haladja meg a 8000 lejt. A 800 lej értékű vakációs utalványok legalább 1600 lej értékű turisztikai csomag vásárlására használhatók fel a kártyák feltöltésétől számított egy éven belül.