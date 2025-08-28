Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vakációs utalványok a tanügyben

2025. augusztus 28., csütörtök, Belföld

Idén is kaphatnak vakációs utalványokat a tanügyi alkalmazottak – írja elő egy miniszteri rendelet.

  • Fotó: salinaturda.eu
    Fotó: salinaturda.eu

Az oktatási tárca keddi közleménye szerint a miniszter aláírta a vakációs utalványok odaítélésének szabályait jóváhagyó rendeletet. A dokumentum értelmében azok a tanügyi alkalmazottak jogosultak az üdülési utalványra, akiknek a nettó fizetése nem haladja meg a 8000 lejt. A 800 lej értékű vakációs utalványok legalább 1600 lej értékű turisztikai csomag vásárlására használhatók fel a kártyák feltöltésétől számított egy éven belül.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-28 08:00 Cikk megjelenítése: 207 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1345
szavazógép
2025-08-28: Belföld - :

Hitelminősítőkkel tárgyaltak

A Moody’s hitelminősítő intézet képviselőivel tárgyalt Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap a Victoria-palotában.
2025-08-28: Belföld - :

Jól működik a visszaváltás

Hozzávetőleg 3 milliárd italcsomagolást váltott vissza az idei első hét hónapban a lakosság a betétdíjas visszaváltási rendszeren (SGR) keresztül, az ezt működtető RetuRo vállalat pedig 215 ezer tonnát szállított az újrahasznosító állomásokra.
rel="noreferrer"