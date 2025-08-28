Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hitelminősítőkkel tárgyaltak

2025. augusztus 28., csütörtök, Belföld

A Moody’s hitelminősítő intézet képviselőivel tárgyalt Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap a Victoria-palotában.

    Fotó: gov.ro

A kormány közleménye szerint a megbeszélések középpontjában a kormánynak a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó intézkedései, valamint a politikai stabilitással kapcsolatos kérdések álltak. A miniszterelnök rámutatott, hogy a jelenlegi válsághelyzetből való kilábaláshoz elengedhetetlenek a költségvetési kiadásokat csökkentő és a bevételeket növelő intézkedések, valamint a közberuházások prioritizálása. Az egyeztetésen Romániának az Európai Unióval való kapcsolatáról, a katonai kiadásokról és más nemzetközi kihívásokról is tárgyaltak – derül ki a közleményből. A megbeszélésen a kormányfő mellett részt vett a miniszterelnöki kancellária vezetője, Mihai Jurca, Alexandru Nazare pénzügyminiszter, valamint a román államkincstár vezetője, Ştefan Nanu is.

