A háromszéki óvoda- és iskolaigazgatói, valamint aligazgatói állások több mint harmadát ideiglenesen megbízott pedagógusok töltik be, szeptember 1-jétől több helyen személycsere történik, máshol a korábbi vezetők folytatják az igazgatást.

A középiskolák közül a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban és a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben lesz igazgatócsere. Előbbiben Solymosi Annamáriát Incze Éva váltja, a céhes városban a versenyvizsgával elnyert mandátumáról annak lejárta előtt lemondott Deák Magdolna helyett Gál Zsuzsanna veszi át az iskolavezetést.

Albert Balázs személyében második aligazgatója is lesz a sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumnak, Jakab Kinga Zsuzsannát pedig harmadik aligazgatónak nevezi ki a megyei tanfelügyelőség az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskolába, mindkét esetben az osztályok száma teszi lehetővé egy újabb vezetői állás létrehozását.

Kovács Attila nyugdíjba vonulása miatt, aki több mint két évtizedig volt igazgató, Szőcs Borbála Anikó vezeti szeptember 1-jétől a málnási Tőkés József Általános Iskolát.

Nincs jelentkező igazgatói és aligazgatói tisztségre a nagyborosnyói Bartha Károly Általános Iskolában, a zágoni Mikes Kelemen Általános Iskolában és az uzoni Tatrangi Sándor Általános Iskolában, az igazgatóhelyettesi tisztség egyelőre betöltetlen a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban és a berecki Comenius Általános Iskolában.

Legutóbb 2021-ben és 2022-ben tartottak versenyvizsgát a tanügyben igazgatói és aligazgatói tisztségekre, akkor a meghirdetett állások közel harmada betöltetlen maradt, ezekre a helyekre évente nevez ki a megyei tanfelügyelőség megbízott pedagógusokat. Akik vállalják a folytonosságot, azokkal is új megbízási szerződést köt a tanfelügyelőség a következő esztendő augusztus 31-éig, az új jelentkezők is kézhez kapják a megbízást a napokban. A betöltetlen tisztségek esetében még folyik a meggyőző munka, tanévkezdésig ezeket az állásokat is be kell tölteni.