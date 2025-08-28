Megújuló plébánia

A gyulafehérvári egyházmegye idei személyi mozgásai már augusztus elsejével megtörténtek, többek között Gelencére, Lemhénybe és Esztelnekre is új plébánost nevezett ki Kovács Gergely érsek. Ez utóbbi helyen az új lelki szolga szeptemberben érkezik, ugyanis jelenleg is zajlik a paplak felújítása.

Esztelneken a ferences barátok látják el pár éve a lelki szolgálatot, de mivel a szerzetesi tevékenység a településen megszűnt, illetve felszámolás alatt áll (Kakucs Szilveszter atyát, az esztelneki ferences templom igazgatóját és a ferences kolostor házfőnökét székelyudvarhelyi lelkésszé nevezték ki – szerk. megj.), így új plébánosra volt szükség a településen. Erdély érseke Dávid Zoltán gödemesterházi plébánost felmentette addigi beosztásából és Esztelnek plébánosává nevezte ki, de megfelelő épület híján nem tudta elfoglalni új szolgálati helyét: a 20. század elején épített plébánia az évek során romos állapotba került, tatarozása most van folyamatban. Tegnap a kivitelező cég munkatársait és Babos László alpolgármestert találtuk az épületnél, a munkások a kerítés festésével, valamint az épület belsejének teljes körű felújításával foglalkoztak.

Salamon Balázs polgármester elmondta: az egyházat az önkormányzat pályázati úton százezer lejjel támogatta, az esztelneki közbirtokosság további ötvenezer lejjel járult hozzá a munkálathoz, a napokban dől el, hogy a kurtapataki közbirtokosság mekkora összeggel tudja támogatni a korszerűsítést. „Egyelőre a belső felújítást szeretnénk megejteni, hogy lakhatóvá váljon az épület, de távlati terveink között szerepel az épület külső rendbetétele is. Emellett ott a gyönyörű, A-kategóriás műemlék templomunk egy kőhajításnyira, azzal is kezdeni kell majd valamit. Ezt a két épületet látja először az, aki a településünket felkeresi, és nem szeretnénk, ha azt gondolnák, hogy a múltat nem ápoló közösség lakik a kis falunkban” – mondotta Salamon Balázs.

Az új plébános érkezése az épület elkészültét követően várható.