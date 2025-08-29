Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Energiautalvány a postán

2025. augusztus 29., péntek, Belföld

Tegnaptól igényelhetők a postahivataloknál a kiszolgáltatott fogyasztóknak járó, 50 lej értékű energiautalványok, melyek a villanyszámlák kifizetésére használhatók fel 2026. március 31-ig.

  • Fotó: Facebook / Posta Romana
    Fotó: Facebook / Posta Romana

A támogatásban a legtöbb 1940 lejes havi nettó jövedelmű, egyedülálló személyek és azok a családok részesülnek, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1784 lejt. A júliusi és augusztusi számlákra járó támogatáshoz a kérelmet szeptember 27-ig kell benyújtani. Akiknek kérelmeit augusztus 31-ig feltöltik az erre a célra létrehozott alkalmazásba, megkapják a támogatást, de csak szeptember 23-ától használhatják fel a július 1. után kibocsátott számlák kifizetésére. A szeptember 28. és 30. között feltöltött kérelmek esetében a támogatás szeptembertől kezdődően jár, és októberben töltik fel a kártyára. Az októbertől feltöltött kérelmek esetén a támogatás a feltöltés hónapjától jár.

Hozzászólások
