Drágul az útdíj

Az erről szóló sürgősségi rendeletet tegnapi ülésén fogadta el a kormány. A 3,5 tonnánál kisebb tömegű személygépkocsikra 12 hónapig érvényes e-matrica 28-ról 50 euróra drágul, az egynapos e-matrica ára 2,5-ről 3,5 euróra, a tíznaposé 3,3-ról 6 euróra nő. Duplájára emelkedik az útdíj kifizetésének elmulasztása esetén kiszabott bírság is, amely ezentúl elérheti az 1000 lejt is. A rendelet a Hivatalos Közlönyben történő megjelenéstől számított tíz nap múlva lép hatályba, addig a jelenlegi árakon lehet még matricát vásárolni.