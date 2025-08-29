Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Drágul az útdíj

2025. augusztus 29., péntek, Belföld

Csaknem duplájára nő a főutak, illetve gyorsforgalmi utak használatára jogosító útdíj, és másfélszeresére emelkedik a Duna belföldi szakaszán épült hidak használati díja.

    Fotó: Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Az erről szóló sürgősségi rendeletet tegnapi ülésén fogadta el a kormány. A 3,5 tonnánál kisebb tömegű személygépkocsikra 12 hónapig érvényes e-matrica 28-ról 50 euróra drágul, az egynapos e-matrica ára 2,5-ről 3,5 euróra, a tíznaposé 3,3-ról 6 euróra nő. Duplájára emelkedik az útdíj kifizetésének elmulasztása esetén kiszabott bírság is, amely ezentúl elérheti az 1000 lejt is. A rendelet a Hivatalos Közlönyben történő megjelenéstől számított tíz nap múlva lép hatályba, addig a jelenlegi árakon lehet még matricát vásárolni.

Később döntenek a juttatások halmozásáról

A kormány nem mondott le arról, hogy megtiltsa az állami fizetés és a nyugdíj halmozását, csak elhalasztotta szeptember közepére az intézkedés elfogadását – jelentette ki szerda este a miniszterelnök.
Energiautalvány a postán

Tegnaptól igényelhetők a postahivataloknál a kiszolgáltatott fogyasztóknak járó, 50 lej értékű energiautalványok, melyek a villanyszámlák kifizetésére használhatók fel 2026. március 31-ig.
