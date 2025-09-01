Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, anyós, a sepsiszentgyörgyi
özv. SIMON MÁRIA
(szül. SZÉLES)
életének 84., özvegységének 12. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 2-án, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: Gyere haza!”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, az árkosi
özv. KISGYÖRGY VINCÉNÉ
VERES MARGIT
életének 87., özvegységének 21. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 1-jén, hétfőn 15 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk KÁDÁR JÓZSEFRE halálának tizenkettedik évfordulóján.
Szerettei
Kegyelettel és hálával emlékezünk a drága szülőkre, AMBRUS ERZSÉBETRE halálának 30. évfordulóján és AMBRUS JÁNOSRA
halálának negyedik évében.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
TÓTH ERNŐ ZOLTÁNRA halálának második évfordulóján. Hiányodat mindig érezve, emlékedet megőrizzük.
Szerettei
Csak az hal meg, aki elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. Fájó szívvel emlékezünk a magyarhermányi BOGDÁN EMMÁRA halálának hatodik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Hozzátartozói
