Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, anyós, a sepsiszentgyörgyi

özv. SIMON MÁRIA

(szül. SZÉLES)

életének 84., özvegységének 12. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 2-án, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

3068

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: Gyere haza!”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, az árkosi

özv. KISGYÖRGY VINCÉNÉ

VERES MARGIT

életének 87., özvegységének 21. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 1-jén, hétfőn 15 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

1120364

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk KÁDÁR JÓZSEFRE halálának tizenkettedik évfordulóján.

Szerettei

1120363

Kegyelettel és hálával emlékezünk a drága szülőkre, AMBRUS ERZSÉBETRE halálának 30. évfordulóján és AMBRUS JÁNOSRA

halálának negyedik évében.

Szerettei

4335290

Fájó szívvel emlékezünk a bibarcfalvi születésű ­sepsiszentgyörgyi

TÓTH ERNŐ ZOLTÁNRA ­halálának második évfordulóján. Hiányodat mindig érezve, emlékedet megőrizzük.

Szerettei

4335291

Csak az hal meg, aki elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. Fájó szívvel emlékezünk a magyarhermányi BOGDÁN EMMÁRA halálának hatodik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Hozzátartozói

4335303