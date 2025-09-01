Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 1., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, anyós, a sepsiszentgyörgyi
özv. SIMON MÁRIA
(szül. SZÉLES)
életének 84., özvegységének 12. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 2-án, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
3068
„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: Gyere haza!”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, az árkosi
özv. KISGYÖRGY VINCÉNÉ
VERES MARGIT
életének 87., özvegységének 21. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 1-jén, hétfőn 15 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
1120364
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk KÁDÁR JÓZSEFRE halálának tizenkettedik évfordulóján.
Szerettei
1120363
Kegyelettel és hálával emlékezünk a drága szülőkre, AMBRUS ERZSÉBETRE halálának 30. évfordulóján és AMBRUS JÁNOSRA
halálának negyedik évében.
Szerettei
4335290
Fájó szívvel emlékezünk a bibarcfalvi születésű ­sepsiszentgyörgyi
TÓTH ERNŐ ZOLTÁNRA ­halálának második évfordulóján. Hiányodat mindig érezve, emlékedet megőrizzük.
Szerettei
4335291
Csak az hal meg, aki elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. Fájó szívvel emlékezünk a magyarhermányi BOGDÁN EMMÁRA halálának hatodik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Hozzátartozói
4335303

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-01 00:00 Cikk megjelenítése: 314 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 6
szavazógép
2025-08-29: Szabadidő - :

A terpének szerepe a CBD olajban – amiről eddig keveset hallottunk /X/

Ha megnézzük a különféle kozmetikumok és illóolajok összetevőinek listáját, számos terpén nevével találkozhatunk. Ezek a vegyületek biztosítják számukra a kellemes illatot, ami megcsapja az orrunkat, amikor eltávolítjuk a csomagolás fedelét.
2025-09-01: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Emlékezés gróf Mikó Imrére
A Kovásznai Városnapok keretében szeptember 3-án, szerdán 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz. A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.
Szeptember 4-én, csütörtökön 10 órakor a megemlékezők ellátogatnak Zabolára a vártemplomba, ahol gróf Mikó Imrét egykor megkeresztelték. A templomkertben található Mikó-szobornál koszorút helyeznek el, tisztelegve az egykori államférfi emléke előtt. 
A Kovásznai Városnapok idején gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény tekinthető meg az Iskola utca 6. szám alatt (a Janka-lakban). Nyitvatartás: 9–12 és 15–18 óráig.
rel="noreferrer"