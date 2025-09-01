Pénteken elrajtolt a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 2025–2026. évi idénye, amelynek első fordulójában mindkét háromszéki csapat hazai környezetben lépett pályára. A Sepsi OSK II. pénteken döntetlent játszott a CSO Plopeni ellen, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton hátrányból fordítva diadalmaskodott az újonc CS Victoria Traian felett.

A hajrában egyenlítettek

Az első fél­időben a sepsiszentgyörgyi és a Prahova megyei alakulat előtt is adódtak helyzetek. A házigazdáktól Vere­guț Dániel fejese és Cristian Gyulai próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput, a vendégektől pedig Mădălin Răileanu közeli kísérletét és Rareș Simionescu kapáslövését hárította Gedő Hunor. Szünet után először a Sepsi OSK veszélyeztett, Laurențiu Bena szabadrúgását védte a hálóőr, majd a 80. percben előnybe került a Plopeni, ekkor George Bălașa lehetőségét blokkolták a védők, a kipattanót pedig Alexandru Giuroiu a hálóba továbbította (0–1). A hajrában egyenlítettek a piros-fehér mezesek, a 88. percben az ellenfélnek nem sikerült felszabadítania, ezt kihasználva Kocsis Norbert kilőtte a jobb alsó sarkot (1–1).

Labdarúgás, 3. Liga, 2. csoport, alapszakasz, 1. forduló: Sepsi OSK II.–CSO Plopeni 1–1 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Lucian Diaconu (Jászvásár). Sepsi OSK II.: Gedő – Kolcza, Vereguț, Marin (Bocan, 46.), Păcurar, Cantauz, Păcuraru (Truța, 46.), Mihoreanu (Endrődi, 81.), Bena, Kocsis, Gyulai. Edző: Nagy Sándor. Plopeni: Popescu – Moraru (Enescu, 85.), Minea, Rusu, Adam, Ilie, Bălașa (Ardeleanu, 89.), Răileanu (Rudaru, 77.), Duță, Giuroiu, Simionescu. Edző: Daniel Dumitrache. Gólszerzők: Kocsis (88.), illetve Giuroiu (80.). Sárga lap: Gyulai (77.), illetve Adam (78.), Rudaru (90.).



Magabiztosan nyertek

Negyedóra elteltével a kézdivásárhelyi csapat magához ragadta a kezdeményezést, majd Rareș Plăiașu lövését szögletre tolta a vendégkapus. A 25. percben váratlanul a Brăila megyei gárda szerzett vezetést, ekkor Csíki Szabolcs a büntetőterületen szabálytalankodott Andrei Trandafir ellen, ezért a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Georgel Pungă értékesített (0–1). A céhes városi együttes kisvártatva egyenlített, a 28. percben Barta Norbert előkészítése után Andrei Nicoloiu a jobb felsőbe továbbított (1–1). A folytatásban a házigazdák előnybe kerülhettek volna, azonban Iulian Nechita néhány méterről az üres kapu fölé lőtt. A második félidőben a felső-háromszéki alakulat akarata érvényesült, amely sorra alakította ki a helyzeteket. Ezek közül kettőt sikerült gólra váltani: a 65. percben Barta beadásából Varga Norbert volt eredményes, majd nem sokkal később Nechita 17 méterről védhetetlenül a jobb alsóba tekert (3–1).

Labdarúgás, 3. Liga, 2. csoport, alapszakasz, 1. forduló: Kézdivásárhelyi SE–CS Victoria Traian 3–1 (1–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Ionuț Constantinescu (Galac). KSE: Csíki – Rusu, Burlacu, Bálint (Cîrs­tian, 84.), Gajdó, Drugă, Fábián (Dobos, 58.), Barta (Iordache, 72.), Nicoloiu, Plăiașu (Varga, 58.), Nechita (Bandi, 84.). Edző: Liviu Negoiță. Traian: Mihai – Coteț, Preda, Mihalcea, Pungă, Pleșa (Chivu, 70.), Dobrin (Cireașă, 14.), Tarozzi (Căldăruș, 84.), Trandafir (Mogoș, 59.), Ma­nole (Rancea, 59.), Ioan. Edző: Bogdan Grigore. Gólszerzők: Nicoloiu (28.), Varga (65.), Nechita (69.), illetve Pungă (25. – tizenegyesből).

További eredmények, első forduló: Petrolul Plo­iești II.–CS Păulești 1–2, FC Unirea Brăila–Galaci Oțelul II. 3–1, Sporting Liești–CSM Râmnicu Sărat 3–2, Unirea Braniștea–CS Blejoi 2–2.

A táblázat:

1. KSE 1 0 0 3–1 3

2. Brăila 1 0 0 3–1 3

3. Lieşti 1 0 0 3–2 3

4. Păuleşti 1 0 0 2–1 3

5. Braniştea 0 1 0 2–2 1

6. Blejoi 0 1 0 2–2 1

7. Plopeni 0 1 0 1–1 1

8. Sepsi OSK II. 0 1 0 1–1 1

9. Râmnicu Sărat 0 0 1 2–3 0

10. Petrolul II. 0 0 1 1–2 0

11. Traian 0 0 1 1–3 0

12. Oţelul II. 0 0 1 1–3 0

A második forduló programja: * szeptember 5.: CS Blejoi–Kézdivásárhelyi SE (17 óra), CSM Râmnicu Sărat–Unirea Braniștea (17 óra), Sepsi OSK II.–Spor­ting Liești (17 óra) * szeptember 6.: CSO Plopeni–Galaci Oțe­lul II. (17 óra), CS Păulești–FC Unirea Brăila (17 óra), CS Vitoria Traian–Petrolul Ploiești (17 óra).