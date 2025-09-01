Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kosárlabda, utánpótlásTizenharmadikok lettek a sportiskolás fiúk

2025. szeptember 1., hétfő, Sport

A Sepsi ISK fiúcsapata a tizenharmadik helyen fejezte be az U12-es kosárlabda-bajnokságot, melyet az elmúlt héten Nagyszebenben tartottak. A sepsiszentgyörgyi legények három győzelemmel és négy vereséggel zárták a tornát, amelyen a Bukaresti Dan Dacian játékosai emelték magasba a legjobbaknak járó serleget.

    Fotó: Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

A nagyszebeni torna csoportkörét győzelemmel kezdték a sepsiszentgyörgyi fiúk, akik első mérkőzésükön 45–31-re nyertek a Temesvári Sport Star ellen, a folytatásban pedig következett a Jászvásári Mad Max elleni meccs, amelyen 96–24-re kikaptak. A 12 év alattiak számára meghirdetett bajnokság következő körében három újabb mérkőzés várt a Sepsi ISK játékosaira, Botos Vilmos tanítványai mindhármat elvesztették. Előbb 97–15 arányban maradtak alul a Kolozsvári U-BT ellen, majd 46–31-re kikaptak a Craiova Championstól és hosszabbításban 59–53-ra az Energy Basketball Academy Târgu Jiutól. A 13–15. helyért kiírt helyosztó első fordulójában a háromszéki fiúk 26–14-re verték a Galaci Templiers együttesét, aztán 33–19-re diadalmaskodtak a Temesvári Sport Star felett, így végül a tizenharmadikok lettek.

A nagyszebeni viadal döntőjében a Bukaresti Dan Dacian 57–54-re verte a Rising Stars Popești-Leordeni alakulatát, a bronzmérkőzésen pedig a Nagyszebeni Andu 51–45 arányban bizonyult jobbnak a Máramarosszigeti VSK csapatánál.

A végeredmény: 1. Bukaresti Dan Dacian, 2. Rising Stars Popești-Leordeni, 3. Nagyszebeni Andu, 4. Máramarosszigeti VSK, 5. Jászvásári Mad Max... 13. Sepsi ISK... 15. Galaci Templiers. (tibodi)

