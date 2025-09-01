Simon Tege, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK fiatal tehetsége az elmúlt héten a szófiai U20-as cselgáncs-világbajnokságon lépett tatamira. Tizenhét éves sportolónk csak egy mérkőzést vívott a bolgár világversenyen, ahol a +60 kilogrammos súlycsoportban összesen 51 sportoló harcolt a dobogóra kerülésért.

Első U20-as világbajnokságán vett részt Simon Tege, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK ígéretes fiatalja. A +60 kilogrammos súlycsoport rendkívül erős mezőnyében a 17 éves sportoló szoros mérkőzésen az olasz Giuseppe Gesueletől szenvedett vereséget, így hamar véget ért számára a vb. A viadalt a kazah Yernur Batyrgali nyerte, az ezüstérmes a tádzsik Loiq Kudbudinov lett, míg a bronzot az azeri Zeyd Alasgarov és az üzbég Dilshod Karimov szerezte meg.

„Az országból három fiú jutott ki a világbajnokságra, közülük az egyik Tege volt. Tizenhét évesként már ez is komoly teljesítmény számára. Persze többet vártunk a vb-szereplésétől, de a roppant erős mezőnyben most csak ennyire futotta az erejéből. Tapasztalatszerzés céljából mindenképp jó volt ez a verseny, a Balkán- és az Európa-bajnokság után belekóstolt abba, milyen is egy vb. Még egyszer hangsúlyozom, hogy már az is szép eredmény, hogy kijutott oda, egy ilyen világversenyen pedig mindenki nagyon jó” – nyilatkozta többszörös országos bajnokunk edzője, Veres László.

A tréner érdeklődésünkre elmondta, cselgáncsozói már augusztus elején megkezdték a felkészülést az új idényre, a sportolók egy része az elmúlt héten volt edzőtáborban, a többiek pedig mától vannak összetartáson. A szakvezető hozzátette, hogy szeptember 20-án két helyszínen, Pakson és Nagyszebenben lesz az őszi idény első két versenye. (t)