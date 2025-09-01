Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

CselgáncsA szófiai világbajnokságon lépett tatamira

2025. szeptember 1., hétfő, Sport

Simon Tege, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK fiatal tehetsége az elmúlt héten a szófiai U20-as cselgáncs-világbajnokságon lépett tatamira. Tizenhét éves sportolónk csak egy mérkőzést vívott a bolgár világversenyen, ahol a +60 kilogrammos súlycsoportban összesen 51 sportoló harcolt a dobogóra kerülésért.

  • Simon Tege és edzője, Veres László. Fotó: Veres László
    Simon Tege és edzője, Veres László. Fotó: Veres László

Első U20-as világbajnokságán vett részt Simon Tege, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK ígéretes fiatalja. A +60 kilogrammos súlycsoport rendkívül erős mezőnyében a 17 éves sportoló szoros mérkőzésen az olasz Giuseppe Gesueletől szenvedett vereséget, így hamar véget ért számára a vb. A viadalt a kazah Yernur Batyrgali nyerte, az ezüstérmes a tádzsik Loiq Kudbudinov lett, míg a bronzot az azeri Zeyd Alasgarov és az üzbég Dilshod Karimov szerezte meg.

„Az országból három fiú jutott ki a világbajnokságra, közülük az egyik Tege volt. Tizenhét évesként már ez is komoly teljesítmény számára. Persze többet vártunk a vb-szereplésétől, de a roppant erős mezőnyben most csak ennyire futotta az erejéből. Tapasztalatszerzés céljából mindenképp jó volt ez a verseny, a Balkán- és az Európa-bajnokság után belekóstolt abba, milyen is egy vb. Még egyszer hangsúlyozom, hogy már az is szép eredmény, hogy kijutott oda, egy ilyen világversenyen pedig mindenki nagyon jó” – nyilatkozta többszörös országos bajnokunk edzője, Veres László.

A tréner érdeklődésünkre elmondta, cselgáncsozói már augusztus elején megkezdték a felkészülést az új idényre, a sportolók egy része az elmúlt héten volt edzőtáborban, a többiek pedig mától vannak összetartáson. A szakvezető hozzátette, hogy szeptember 20-án két helyszínen, Pakson és Nagyszebenben lesz az őszi idény első két versenye. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-01 08:00 Cikk megjelenítése: 69 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 18
szavazógép
2025-09-01: Sport - :

Tizenharmadikok lettek a sportiskolás fiúk (Kosárlabda, utánpótlás)

A Sepsi ISK fiúcsapata a tizenharmadik helyen fejezte be az U12-es kosárlabda-bajnokságot, melyet az elmúlt héten Nagyszebenben tartottak. A sepsiszentgyörgyi legények három győzelemmel és négy vereséggel zárták a tornát, amelyen a Bukaresti Dan Dacian játékosai emelték magasba a legjobbaknak járó serleget.
2025-09-01: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Emlékezés gróf Mikó Imrére
A Kovásznai Városnapok keretében szeptember 3-án, szerdán 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz. A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.
rel="noreferrer"