Újraalapították a római katolikus líceumot

A marosvásárhelyi tanács pénteki rendkívüli ülésén belefoglalták a város 2025–2026-os tanévre érvényes iskolahálózatába a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumot. Az új iskola igazgatójává Tamási Zsoltot nevezték ki – jelentette be Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke pénteken sajtótájékoztatón Marosvásárhelyen.

A megyei RMDSZ-elnök Tamási Zsolt iskolaigazgató, Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester és Péter Arthur Maros-Küküllő kerületi római katolikus főesperes társaságában ismertette a líceum körüli fejleményeket. Emlékeztetett: a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum megalapításáról szóló miniszteri rendelet pénteken lépett érvénybe, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben. Az illetékesek ezt követően pénteken megtették a további szükséges lépéseket az újraalapítási folyamat befejezéséhez.

Csibi Attila Zoltán szerint az RMDSZ kormányzati szereplésével megteremtette a „politikai lehetőséget” az iskola újbóli megalapítására, amit rengeteg konzultáció előzött meg. Aláhúzta: ehhez „egyházi akarat, közösségi felhajtóerő” társult a szülők és a gyerekek, a katolikus iskola közössége részéről, amit nagyon fontosnak nevezett. Kiemelte Tamási Zsolt iskolaigazgató kitartását is, amit megfogalmazása szerint Bukarestben is elismernek.

Tamási Zsolt fontosnak nevezte az újbóli megalapítást, és úgy fogalmazott: nem az iskola alakult újra, hanem „egy meglévő iskolai közösség kapott új keresztlevelet”. Hangsúlyozta: Marosvásárhelyen mindig is volt katolikus iskola a középkortól kezdődően, de „időnként egy kicsit kérdőjelessé vált a léte”. Aláhúzta, hogy ekörül olyan közösség alakult ki, amely együtt tudott maradni, függetlenül attól, hogy hány bírósági támadás, felszámolás érte. Az iskola önálló jogi személyiségét kimondó miniszteri rendelet csak igazolja, hogy az iskola a korábbiakban is volt – vélte. Köszönetet mondott az ügy támogatóinak, elsőként a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek, hogy kezdeményezte állami felekezeti iskolaként való létrehozását, és ezáltal „visszakapcsolta a gyökerekhez”.

Kovács Mihály Levente alpolgármester rámutatott: bár közösségi értelemben az iskola működött, jogi értelemben a pénteki önkormányzati döntéssel zárult le az újraalapítási procedúra. Ez helyi szintről indult, majd bukaresti szintre ért, és pénteken ismét helyi szinten fejeződött be azáltal, hogy az új iskolát belefoglalták a következő tanév iskolahálózatába. Köszönetet mondott a támogatóknak, kiemelve a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot, amely eddig befogadta a katolikus osztályokat.

Péter Arthur főesperes a marosvásárhelyieknek mondott köszönetet az iskola ügyének támogatásáért. „Meg vagyok győződve, hogy a katolikus oktatás itt, Marosvásárhelyen mindenki javára lesz” – mondta a főesperes. Hangsúlyozta: napjainkban nagy szükség van arra, hogy a fiatalokat a keresztény tanítás szerint neveljék, oktassák.

A marosvásárhelyi önkormányzati testület pénteki rendkívüli ülésén Frunda Csenge RMDSZ-es tanácstag kérte, hogy a tanintézet nevét egységesen Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumként használják. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik tanácstagja, Emilian Bungărdean kifogásolta, hogy az iskola székhelye a Klastrom (Mihai Viteazul) utca 15. szám alatt van, ahol a legfontosabb vásárhelyi román középiskola, az Unirea Főgimnázium is működik. Kérte, hogy a székhelyre vonatkozó cikkely ne szerepelje a tanácsi határozattervezetben. Az egységes névhasználatra rábólintott, a székhelyre vonatkozó módosító javaslatot elutasította a helyi tanács, mivel a Klastrom utcai cím az iskolát létrehozó miniszteri rendeletben is szerepel.