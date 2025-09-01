Felfüggesztik az ügyfélszolgálatot

Az érdekvédelmi szervezet vezetője, Marius Sepi szerint a szakszervezeti tagok bemennek a munkahelyükre, de ügyfélszolgálati tevékenységet nem végeznek. A tiltakozás határozatlan időre szól. Az érdekképviselet szerint az elégedetlenség fő okai a kabinet által tervezett 25 százalékos létszámcsökkentés és a részmunkaidős foglalkoztatás esetenkénti kötelezővé tétele. Szerintük ehelyett a magas fizetéseket kellene csökkenteni, meg kellene szüntetni az alpolgármesteri és városmenedzseri tisztségeket, illetve csökkenteni kellene a helyitanács-tagok illetményét.