Felfüggesztik az ügyfélszolgálatot

2025. szeptember 1., hétfő, Belföld

Az ügyfélszolgálat felfüggesztésével tiltakoznak mától a kormány deficitcsökkentő intézkedései ellen a közigazgatásban dolgozók érdekeit védő Törvény Ereje Szakszervezeti Szövetség tagjai.

  • Fotó: Facebook / Marius Sepi
    Fotó: Facebook / Marius Sepi

Az érdekvédelmi szervezet vezetője, Marius Sepi szerint a szakszervezeti tagok bemennek a munkahelyükre, de ügyfélszolgálati tevékenységet nem végeznek. A tiltakozás határozatlan időre szól. Az érdekképviselet szerint az elégedetlenség fő okai a kabinet által tervezett 25 százalékos létszámcsökkentés és a részmunkaidős foglalkoztatás esetenkénti kötelezővé tétele. Szerintük ehelyett a magas fizetéseket kellene csökkenteni, meg kellene szüntetni az alpolgármesteri és városmenedzseri tisztségeket, illetve csökkenteni kellene a helyitanács-tagok illetményét.

Hozzászólások
