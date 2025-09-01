A tolerancia földjén

A „magyarbarát” Dan Tanasă Facebook-posztjában arra buzdított, hogy ha az emberek rendelnek valamit, és azt nem román futár viszi házhoz, nyugodtan utasítsák vissza, ne bátorítsák az ázsiai, afrikai munkavállalókat. És ezután – tiszta véletlenül (?) – Bukarestben egy fiatalember rátámadt egy futárszolgálatot végző ázsiai vendégmunkásra. Persze, minden jóérzésű román felháborodott a történteken. Még elnökünk, Nicușor Dan is megmondta, hogy elfogadhatatlan, ami történt, mert „bárki, aki itt él és dolgozik, védelmet és egyenlő elbánást érdemel”.

Ez normális, kímélni kell a külföldi munkavállalókat, mivel sok az olyan munka, amelyet nincs, aki elvégezzen, ugyanis a honi munkaképes személyek nyugatabbra mentek, szintén olyan munkát végezni, amelyet az ottani őshonosok nem szeretnek. Ez egy szép megnyilvánulás elnökünk részéről, mert volt nekünk még egy másik elnökünk is, Klaus Iohannis, aki hírhedtté vált Ionopot chivanoc beszédével uszított-forma, az igaz: nem az ázsiai munkavállalók, hanem a romániai magyarok ellen. Azért nem volt nagy felháborodás. Meg sem büntették érte, mert a gaz magyarok szokás szerint el akarták rabolni Erdélyt.

Nagyot tévedett hát Dan Tanasă, hogy nem a magyarok ellen uszított, harcolt a magyar feliratok, jelképek vagy a nem létező Székelyföld emlegetése ellen, mert abból nem lett volna ekkora cirkusz, és afölött biztosan sokan simán átsiklanak, mert igazat szokott adni neki az igazságszolgálatás is, amikor a magyaroktól védi a hazát. Sajnos, ránézésre nem lehet megállapítani, hogy ki a magyar, ki nem, mint az afrikaiak, ázsiaiak esetében, pedig jó lenne, ha az utcán is láthatóvá válna, hogy ki az ellenség, és fel lehetne lépni ellene.

Eszembe jutott Kolozsvár igen toleráns polgármestere, Emil Boc, aki egyszer korábban etnikai konfliktussal fenyegetőzött arra az esetre, ha Kolozs megye élére magyar prefektust neveznek ki. De az az igazság, hogy arra bizony román is került volna, nem mint az ételkihordásra. Sőt, Kolozsváron volt egy magyarverés-forma botrány is: a CFR és az Universitatea focimérkőzése után állítólag az áldozat a társaival magyarul beszélt, ezért biztosan meg is érdemelte. De azt a rendőrség csak egy szurkolók közötti incidensként kezelte, nem etnikaiként.

Egyszerűbb a futballpályákon kiabálni a szokásos rigmust, hogy: Kifelé a magyarokkal az országból!, mert megérdemlik (ők ráadásul nemcsak itt élnek és dolgoznak, hanem itt is születtek). Ezt kiabálták a craiovai szurkolók a Sepsi OSK és az FC U Craiova közötti mérkőzésen 2023-ban. Mivel a szurkolók nem hagyták abba, a bíró lefújta a mérkőzést (0–0-s állásnál), és úgy nézett ki, az OSK 3–0-ra nyer a zöldasztalnál. De aztán az illetékesek rájöttek, hogy ilyen semmiség miatt nem kellett volna lefújni. Így a mérkőzést újra kellett játszani. (Akkor még tudtak is játszani a szentgyörgyiek, és győztek.)

Aztán természetes, ha olyanokat mondott Csoma Botond, az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője egy ünnepi ülésen, hogy „Erdély nemcsak román, hanem magyar, szász és zsidó föld is”, akkor a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai tiltakozásul kivonultak parlamentből, és vezetőjük, George Simion sajnálatát fejezte ki, hogy ők voltak az egyetlen párt, amely nem tűrte az RMDSZ „arcátlanságát”, és hogy a kormánykoalíció „tolerálja” az RMDSZ-t.

Van elég román politikus is Romániában, nem kell magyaroknak dolgozniuk a politikában, ezért normális, hogy – akár az ázsiai vendégmunkásokat – őket is küldik haza, ahogy az is megtörtént a parlament együttes ülésén 2023-ban a költségvetés vitáján Tánczos Barna beszéde alatt. Dan Tanasă azt kiabálta, a magyarok menjenek „haza” Magyarországra, az RMDSZ-nek nincs mit keresnie Románia parlamentjében. Hozzá csatlakozott Daniel Ghiță szociáldemokrata szenátor is, mert ugyebár az RMDSZ provokálta őket.

Bizony mehetnének, és nemcsak a politikusok, hanem mások is mind, és nem kellene olyan messzire utazniuk, mint a nepáliaknak, és akkor béke lenne. De sajnos akkor lehet, hogy a hazafiak válnának munkanélkülivé, és mehetnének csomagkihordónak.

Fotó: Facebook / Dan Tanasă