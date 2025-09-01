Befejezés előtt az uzoni óvoda

Sikerült új kivitelezőt találnia Uzon község önkormányzatának, halad az építkezés az uzoni új óvodánál, melyet tervek szerint szeptember végére kell befejezni.

A munkálatokat eredetileg elnyerő Dâmbovița megyei vállalkozás munkaerőhiányra és egyéb problémákra hivatkozva halogatta, majd abbahagyta az építkezést, ezért szerződést bontott vele a polgármesteri hivatal, az új kivitelezőnek pedig mindössze néhány hónapja maradt arra, hogy befejezze az elkezdett beruházást.

Bordás Enikő polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, az általuk meghirdetett közbeszerzésre három cég is jelentkezett, végül egy bukaresti építő nyerte el a kivitelezés jogát. Álláspontja szerint jó ütemben halad a munka, „az épület hátsó része egészen jól néz ki” – mutatott rá. Megjegyezte, új költségvetést is kellett készíteni a hátralévő munkálatokra, a megnövekedett árak miatt azonban a beruházás is többe kerül, és jelentősen megnőtt az önkormányzatot terhelő önrész is.

Bár jól halad az építkezés, a községvezető szerint a hátralévő idő nem elegendő, nem készül el határidőre a beruházás. Ezért lenne fontos, hogy legalább egy hónap hosszabbítást nyerjenek a befejezésre, abban reménykedik, találnak megoldást erre. Mint azt korábban kifejtette, a finanszírozóval aláírt szerződés alapján szeptember 30. az átadási határidő, ellenkező esetben az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a beruházásra kapott uniós pénzt.

Az új uzoni óvodában a tervek szerint nyolcvan kisgyermek oktatását, nevelését biztosítanák.