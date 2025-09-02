Minden felújítás alatt álló sepsiszentgyörgyi tanintézet esetében sikerült megtalálni azokat a helyszíneket, ahol az érintett osztályok diákjai elkezdhetik a szeptember 8-án remélhetőleg rajtoló tanévet – tájékoztatta lapunkat Sztakics Éva alpolgármester. Az elöljáró szerint igyekeztek, hogy a költözni kényszerülő osztályokat, óvodai csoportokat lehetőleg minél közelebb helyezzék el az eredeti tanintézethez, de vannak kivételek is. Az osztályok pontos elosztásáról az igazgatók döntenek. A felújítás miatt költözőkön túl vannak olyan osztályok, csoportok, amelyek visszatérhetnek a „régi” helyükre, ugyanis pár korszerűsítési/építési munkálat a tanévkezdésig lezárul.

Amint arról több rendben beszámoltunk, Sepsiszentgyörgyön jelenleg kilenc tanintézetet – óvodák, iskolák, bentlakások – az Országos Helyreállítási Program (PNRR) keretében újítanak fel, tesznek energetikai szempontból hatékonyabbá. Emellett további két tanintézetnél a Regionális Operatív Program révén zajlanak munkálatok – ezek a végéhez közelednek –, illetve pár esetben a korszerűsítés/építkezés saját forrásokból történik.

A felújítások miatt már az előző tanévekben egyes diákok más helyszíneken, ingatlanokban tanultak. Az érintettek száma most nő, mivel a nyár folyamán újabb iskola- és óvodaépületeknél kezdődtek el a munkálatok. Sztakics Éva alpolgármestert azért kerestük meg, hogy megtudjuk: hol tartanak az egyes munkálatok, illetve a költözni kénytelen osztályok diákjai hol kezdhetik a tanévet.



Konténerépületbe költöznek

Az osztályok költöztetése, elhelyezése kapcsán az egyik nagy kérdés az volt, hogy sikerül-e a Mihai Viteazul Főgimnázium azon osztályai számára megoldást találni, amelyek eddig a középiskola bentlakás­épületénél több éve tartó patthelyzet, valamint a főépület felújítása miatt más helyszíneken tanultak, többek között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának Stadion utcai épületében vagy a Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyár utcai műhelyeinek otthont adó ingatlanban.

Modulokból összerakott épületben tanulhat a Mihai Viteazul-iskola számos tanulója

Sztakics Éva elmondása szerint az önkormányzatnak sikerült beszereznie azt a modulokból álló, emeletes konténerépületet, melyet a főgimnázium udvarán helyeztek el, most zajlik a közművekre, valamint az áramhálózatra való rácsatlakoztatás. Az ideiglenes épületet mellékhelyiségekkel, fűtésrendszerrel, légkondicionálókkal is ellátták, és e hét folyamán helyükre kerülnek az iskolapadok, az okostáblák is. A létesítményben mind a 16 osztálynak helyet tudnak biztosítani, melyek eddig máshol voltak kénytelenek tanulni. Ezzel felszabadulnak a főgimnázium diákjai által használt osztálytermek, melyeket azoknak a tanintézeteknek a rendelkezésére bocsáthatnak, ahol a nyár folyamán elkezdődött a felújítás.

A bentlakásépület esetében továbbra is perben áll a város a kolozsvári kivitelezővel, szakértői felmérés következik, illetve felmerült egy olyan lehetőség is, miszerint az építő belemenne, hogy az épület két szintjét átadja használatra, de ennek kapcsán még nincs egyezség.

A főgimnázium főépületénél zajló korszerűsítésnél voltak megtorpanások, műszaki problémák merültek fel (egyebek mellett a főbejárat impozáns lépcsőjéről kiderült: nincs alapja), Sztakics Éva szerint ezek rendezése folyamatban van, de időigényes, mert műemlék épületről van szó. Az elöljáró ugyanakkor jelezte: az A szárnyban zajló munkálatok lezárásáig a másik szárnyban nem kezdődik semmilyen beavatkozás, az iskola használhatja azt.

Dolgoznak a Váradi József-iskolánál

Alaposan szétszórva kezdődik a tanév

A PNRR-forrásokból megújuló tan­intézetek közül a Váradi József Általános Iskola esetében a kivitelező jól halad a régebbi épület Benedek Elek utca felőli szárnyában, várhatóan tanévkezdésig oda jutnak, hogy használatba lehet venni. Átadták ugyanakkor az iskola Stadion utcai újabb épületét is, itt ugyanaz az építő, a munkálatok pedig elkezdődtek.

Sztakics Éva elmondása szerint a diákok egy része a megújuló szárnyban kezdi a tanévet, továbbá az önkormányzat a szemerjai volt Kiss Árpád-iskola épületét bocsátja a tanintézet rendelkezésére, illetve a Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának Stadion utcai épületében is bérelnek további tíz termet. Emellett – ahogy a múlt tanévben is – a Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyár utcai műhelyeinél, illetve a Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskolában rendelkezésre áll pár terem. Két osztály a Székely Mikó Kollégiumban kezdi a tanévet. Az osztályok pontos elosztásáról az igazgatóság dönt, mint minden egyes tanintézet esetében.

A Nicolae Colan Általános Iskola épületében is elkezdődött a korszerűsítés, az épület felét ürítették ki és adták át a kivitelezőnek. Az ebben az épületrészben tanuló diákok elhelyezése végett több ingatlanban bérel helyiségeket az önkormányzat. A Diakónia Keresztyén Alapítványnak a Gyöngyvirág utcában, az Írisz Ház közelében található új ingatlanában három termet kaptak. Szintén a Gyöngyvirág utcában az egykor református templomnak is helyet adó épület emeleti részére két osztályt tudnak költöztetni. A Horgász utcában a Bertistől bérelnek további két termet.

A Berde Áron-iskola vezetősége derűlátó

A Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola esetében a nagyon jó ütemben haladó munkálatoknak köszönhetően úgy tűnik, „házon belül” megoldható az osztályok áthelyezése. Az önkormányzat két szintet – a földszintet és az első emeletet – adott át a kivitelezőnek, a második emeletet használhatja az iskola. Az eddigi haladást elnézve esély van arra, hogy szeptember folyamán olyan állapotba kerüljön a két kiürített szint is, hogy használhatók legyenek, így ne kelljen osztályokat elköltöztetni. A külső munkálatokat a kivitelező úgy is tudja folytatni, hogy bent oktatás zajlik – részletezte az alpolgármester. Sztakics Éva továbbá elmondta, hogy a Berde Áron-iskola esetében az udvarrendezést is le kell zárni az év végéig, különben a támogatást vissza kell fizetnie a városnak.

A szintén PNRR-forrásokból korszerűsítendő Állomás negyedi, a Román Hadsereg utcában található Ady Endre Általános Iskolában még nem kezdődnek el a munkálatok, itt a közbeszerzésnél tartanak, hogy kiválasszák a kivitelezőt.

A régebbről, más forrásokból felújítás alatt álló iskolák közül a Székely Mikó Kollégium esetében sikerült haladni a nyáron: főépületében az első és második emelet elkészült, át is vette az önkormányzat, és várhatóan a földszint is elkészül, a titkárságot, az igazgatói irodát, a tanárit vissza tudták költöztetni. Továbbra sem használható a Jókai Nyomda épülete, a korábban itt tanuló osztályok és az informatikalaboratóriumok a Bánki Donát és a Kós Károly utca sarkán található épületben maradnak a soron következő tanévben is.

A Nicolae Colan-iskola épületében is elkezdődött a korszerűsítés

Bentlakókat is át kell helyezni

Két sepsiszentgyörgyi középiskola, a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásépületeinél indult el a korszerűsítés a nyár folyamán. Előbbi esetében azon bentlakó diákok, akik a Református Kollégiumban tanulnak, a Kőrösi Csoma Sándor utcai Tanulók Házában kapnak szobákat erre a tanévre, míg a mikós diákokat a kollégium udvarán lévő egykori banképület emeleti részén helyezik el, az ott található helyiségeket valamikor vendégszobáknak képzelték el, így alkalmasak erre a célra.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásánál voltak megtorpanások az építkezésben, mivel komoly szerkezeti problémákra derült fény, az építkezés lassan halad, a bentlakó diákokat pedig a Constantin Brâncuși-iskola bentlakása fogadja be – mondta el Sztakics Éva.

Az alpolgármester azt is jelezte, hogy rendezni kell a Mihai Viteazul Főgimnázium esetében is a bentlakó diákok helyzetét. Amennyiben sikerül az említett egyezséget összehozni a kolozsvári vállalkozóval (használatba venni két szintet az iskola bentlakásépületéből), akkor ez is megoldódik, de végső döntés ennek kapcsán még nincs.

A Székely Mikó Kollégiumban haladtak a munkálatokkal

Költözködő óvodai csoportok

Az óvodákat illetően Sztakics Éva arról tájékoztatta lapunkat, hogy az Állomás negyedi Napsugár Bölcsőde épületét átadták az építőnek, az ide járó gyerekek a Kőrösi Csoma Sándor utcába, az egykoron az Arcon vállalkozás székhelyeként működő épületbe kerülnek át. Ezt az ingatlant az önkormányzat évek óta bérli, és a múlt tanév végéig a Kőrösi Csoma Sándor Óvoda diákjai használták, mivel az óvoda épülete több éven keresztül felújítás alatt állt. A városházának nagyon sok gondja akadt a kivitelezővel, a vállalkozás több határidőből is kifutott, most úgy tűnik, valahogy az utolsó simításokat is lezárják, elviekben szeptember 5-én át lehet majd venni az épületet, az eddig az Arcon-ingatlanba járó gyerekek pedig itt kezdhetik a tanévet.

A Hófehérke Óvodában, melynek épületét két részletben korszerűsíti a kivitelező, májusban adták át azt a szárnyat, ahol négy terem és a konyha található, ez a rész szeptemberre elkészül, oda vissza tudnak költözni a gyermekek. A többiek maradnak a kisstadionbeli komplexum önkormányzat által épített részében kialakított termekben. A bölcsődei csoportok számára a Gyár utcán található Krisztus Király Római Katolikus Plébániánál bérelnek termeket, ez így is marad, amíg a Hófehérkénél nem fejeződik be a korszerűsítés, ami jövő év tavaszára várható.

Elkészült ugyanakkor a Borvíz utcai óvoda, az önkormányzat át is vette, így az eddig a Kiss Árpád-iskolában működő Waldorf óvodai csoportok átköltözhetnek az új ingatlanba. Lezárultak a munkálatok a Gödri Ferenc Általános Iskolához tartozó Árvácska Óvoda épületénél is, az önkormányzat átvette az ingatlant.

Az Orbán Balázs utcai óvoda építését, ahol az alapozásig jutott a kivitelezés, a Sepsi Útépítő veszi majd át; a gyerekeket egy ideig a Hófehérke Óvodába költöztették át, majd a Május 1. utcába kerültek. Szintén az önkormányzat vállalata végzi majd el a Benedek Elek Óvodához tartozó Olt utcai 3-as óvoda épületének felújítását, itt már korábban szerződést bontottak a kivitelezővel, a Sepsi Útépítőnek viszont egyelőre más prioritásokat kell rendeznie.