Emlékezés gróf Mikó Imrére
A Kovásznai Városnapok részeként szeptember 3-án, szerdán 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz. A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.
Szeptember 4-én, csütörtökön 10 órakor a megemlékezők ellátogatnak Zabolára a vártemplomba, ahol gróf Mikó Imrét egykor megkeresztelték. A templomkertben található Mikó-szobornál koszorút helyeznek el, tisztelegve az egykori államférfi emléke előtt.
A Kovásznai Városnapok idején gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény tekinthető meg az Iskola utca 6. szám alatt (a Janka-lakban). Nyitvatartás: 9–12 és 15–18 óráig.
Kiállítás
FELSMANN TAMÁS Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor szeptember 4-én, csütörtökön 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban. A kiállítást megnyitja Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora. A megnyitón közreműködik Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész. Felsmann Tamás Hommage Anselm Kiefer No. 3. című alkotását a 2024-es Feszültségek című Csoma-tárlaton a szakmai zsűri Szentimrei Judit-díjban részesítette. A kiállítás október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8 és 16 óra között.
Tánc
ERDÉLYI TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ. Az Erdélyi Táncháztalálkozó már nem csak egy mozgalom, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, nem csak egy alkalom a szórakozásra. Kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, összefoglalja a népzene és a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedő embereket, valamint teret ad a jövőnek, a megújulásnak és az újabb öröklődésnek. Az idei eseményt szeptember 5–6-án (péntek-szombat) szervezik Székelyudvarhelyen, ahol újra a népzenétől és tánctól lesz hangos az egész város.
Színház
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Alexandru Popa A boldogság titka című stúdió-előadását júniusban mutatta be. A darab a 2025/2026-os évadban is műsoron marad, és szeptemberben három alkalommal lesz látható: 11-én 19 órától Szászrégenben az Eugen Nicoară Művelődési Házban (a 12. Szászrégeni Magyar Napok programsorozatának részeként); 14-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagyszínpadra épített stúdiójában; 20-án 20 órától Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban a dráMA kortárs színházi találkozón lép fel vele a társulat.
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója, amelyet egy Radu Afrim által rendezett előadás követ.
Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat 2025/2026-os évadának első három szeptemberi előadása mindenki számára nyitott. A bábszínház stúdiótermében (Szabadság tér 1. szám) ma 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek); 10-én, szerdán 18 órától a sSoha (14 éven felülieknek); 27-én, szombaton 11 órától, a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.
Zene
KLASSZIKUSOK MINDENKINEK. Szeptember 4-én, csütörtökön 19 órától Klasszikusok mindenkinek – német romantikusok: Schumann, Mendelssohn és Brahms címmel tart koncertet Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész a Kovásznai Művelődési Központban.
Képernyő
RTV. Ma 11 órától: MÚRE 35. Május 9–11. között rendezte meg a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szokásos tavaszi táborát Szovátafürdőn, ahol a szakmai megbeszéléseken, könyvbemutatókon, díjazásokon és a sportrendezvényeken felhangzó magyargyűlölet elleni állásfoglalás megszavazása mellett megemlékeztek az egyesület elmúlt 35 évéről is. ♦ Idegenek és ismerősök – a békéscsabai színház előadása Bukarestben. Zalán Tibor darabjának két főhőse Munkácsy Mihály és Jókai Mór. ♦ Molnár Levente. Az operaénekes Gyergyóremetén született 1983-ban, Csíkszeredában nőtt fel, és 21 évesen már a Magyar Állami Operaházban játszott főszerepeket. Énekelt a világ legjelentősebb operaházainak színpadán, és az ő kezdeményezésére jött létre öt évvel ezelőtt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen az első romániai magyar magánének szak, amelynek tanára is. A világjárvány idején viszont jelentős változások történtek az életében. Minderről vall Daczó Katalin mikrofonja előtt. ♦ Idénymunkások. A tavasz beálltával több százezer munkás indul el Nyugat-Európa felé mezőgazdasági szezonmunkára. A célországok sorát évek óta Németország vezeti, az ágazat teljes munkaerejének közel 30 százalékát romániai munkások adják.
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és 16.45-től románul beszélő, 18.15-től Csupasz pisztoly (magyarul beszélő), 18.30-tól Többesélyes szerelem (román feliratos), 20 órától F1 (magyarul beszélő), 20.45-től Kopaszok és trükkök (román feliratos).
Hitvilág
KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Szeptember 3-án, szerdán, Nagy Szent Gergely pápa emléknapján, a templom felszentelésének 19. évfordulóján, örökös szentségimádási napján várnak mindenkit szeretettel akár egy rövid fohász erejéig a nap folyamán bármikor vagy a beosztás szerint imádkozni az Oltáriszentség előtt. A szentmisék és lelkiségek programja: 7.30-tól szentmise, 8 órától Pro Vita Hominis Társaság, 9 órától Rózsafüzér csoportok, 10 órától Ferences Világi Rend, 11 órától Fokolár Mozgalom, 12 órától Háló közösség, 13 órától hittanos gyerekek, 14 órától Élet a Lélekben imacsoport, 15 órától Hit és fény közösség, 16 órától csendes imaóra, 17 órától közös szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise. Facebook: Krisztus Király Plébánia – Sepsiszentgyörgy.
TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.
KILENCED. Az őrkői Mária, Világ Királynője Templomban folytatódik ma 16 órától a kilenced Szent Kalkuttai Teréz Anya tiszteletére.
Röviden
SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától újraindul a kézműves-népművészeti tevékenység. Hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés és egyéb kézimunkázó tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban október 22-ig kedvezményes jeggyel várják a látogatókat: a belépés felnőtteknek 15 lej, gyerekeknek 5 lej; a tárlatvezetés 50 lejbe kerül. Részletek a honlapon: sznm.ro.
LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bardocon és Erdőfülében. Honlap: tega.ro.
ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szeptember 6-ig naponta 8–16 óráig, Gidófalván és Fotosban ma 8–16 óráig, Sepsibodokon 3-án, szerdán 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
VÍZELZÁRÁS. Kovászna város teljes területén szünetel a vízszolgáltatás ma 8 és 16 óra között. A Hydrokov arra kéri a lakókat, gondoskodjanak előre a szükséges ivóvízről. A vízszolgáltatás újraindítása után előfordulhat, hogy zavaros lesz a víz. Ameddig ilyen folyik a csapon, ne használják a mosógépeket, gázkazánokat.
Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.