A Kovásznai Városnapok részeként szeptember 3-án, szerdán 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz. A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.

Szeptember 4-én, csütörtökön 10 órakor a megemlékezők ellátogatnak Zabolára a vártemplomba, ahol gróf Mikó Imrét egykor megkeresztelték. A templomkertben található Mikó-szobornál koszorút helyeznek el, tisztelegve az egykori államférfi emléke előtt.

A Kovásznai Városnapok idején gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény tekinthető meg az Iskola utca 6. szám alatt (a Janka-lakban). Nyitvatartás: 9–12 és 15–18 óráig.

Kiállítás

FELSMANN TAMÁS Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor szeptember 4-én, csütörtökön 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban. A kiállítást megnyitja Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora. A megnyitón közreműködik Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész. Felsmann Tamás Hommage Anselm Kiefer No. 3. című alkotását a 2024-es Feszültségek című Csoma-tárlaton a szakmai zsűri Szentimrei Judit-díjban részesítette. A kiállítás október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8 és 16 óra között.

Tánc

ERDÉLYI TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ. Az Erdélyi Táncháztalálkozó már nem csak egy mozgalom, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, nem csak egy alkalom a szórakozásra. Kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, összefoglalja a népzene és a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedő embereket, valamint teret ad a jövőnek, a megújulásnak és az újabb öröklődésnek. Az idei eseményt szeptember 5–6-án (péntek-szombat) szervezik Székelyudvarhelyen, ahol újra a népzenétől és tánctól lesz hangos az egész város.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Alexandru Popa A boldogság titka című stúdió-előadását júniusban mutatta be. A darab a 2025/2026-os évadban is műsoron marad, és szeptemberben három alkalommal lesz látható: 11-én 19 órától Szászrégenben az Eugen Nicoară Művelődési Házban (a 12. Szászrégeni Magyar Napok programsorozatának részeként); 14-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagyszínpadra épített stúdiójában; 20-án 20 órától Szé­kelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban a dráMA kortárs színházi találkozón lép fel vele a társulat.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett elő­adásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója, amelyet egy Radu Afrim által rendezett előadás követ.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat 2025/2026-os évadának első három szeptemberi előadása mindenki számára nyitott. A bábszínház stúdiótermében (Szabadság tér 1. szám) ma 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek); 10-én, szerdán 18 órától a sSoha (14 éven felülieknek); 27-én, szombaton 11 órától, a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

Zene

KLASSZIKUSOK MINDENKINEK. Szeptember 4-én, csütörtökön 19 órától Klasszikusok mindenkinek – német romantikusok: Schumann, Mendelssohn és Brahms címmel tart koncertet Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész a Kovásznai Művelődési Központban.

Képernyő

RTV. Ma 11 órától: MÚRE 35. Május 9–11. között rendezte meg a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szokásos tavaszi táborát Szovátafürdőn, ahol a szakmai megbeszéléseken, könyvbemutatókon, díjazásokon és a sportrendezvényeken felhangzó magyargyűlölet elleni állásfoglalás megszavazása mellett megemlékeztek az egyesület elmúlt 35 évéről is. ♦ Idegenek és ismerősök – a békéscsabai színház előadása Bukarestben. Zalán Tibor darabjának két főhőse Munkácsy Mihály és Jókai Mór. ♦ Molnár Levente. Az operaénekes Gyergyóremetén született 1983-ban, Csíkszeredában nőtt fel, és 21 évesen már a Magyar Állami Operaházban játszott főszerepeket. Énekelt a világ legjelentősebb operaházainak színpadán, és az ő kezdeményezésére jött létre öt évvel ezelőtt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen az első romániai magyar magánének szak, amelynek tanára is. A világjárvány idején viszont jelentős változások történtek az életében. Minderről vall Daczó Katalin mikrofonja előtt. ♦ Idénymunkások. A tavasz beálltával több százezer munkás indul el Nyugat-Európa felé mezőgazdasági szezonmunkára. A célországok sorát évek óta Németország vezeti, az ágazat teljes munkaerejének közel 30 százalékát romániai munkások adják.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és 16.45-től románul beszélő, 18.15-től Csupasz pisztoly (magyarul beszélő), 18.30-tól Többesélyes szerelem (román feliratos), 20 órától F1 (magyarul beszélő), 20.45-től Kopaszok és trükkök (román feliratos).

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Szeptember 3-án, szerdán, Nagy Szent Gergely pápa emléknapján, a templom felszentelésének 19. évfordulóján, örökös szentség­imádási napján várnak mindenkit szeretettel akár egy rövid fohász erejéig a nap folyamán bármikor vagy a beosztás szerint imádkozni az Oltáriszentség előtt. A szentmisék és lelkiségek programja: 7.30-tól szentmise, 8 órától Pro Vita Hominis Társaság, 9 órától Rózsafüzér csoportok, 10 órától Ferences Világi Rend, 11 órától Fokolár Mozgalom, 12 órától Háló közösség, 13 órától hittanos gyerekek, 14 órától Élet a Lélekben imacsoport, 15 órától Hit és fény közösség, 16 órától csendes imaóra, 17 órától közös szentség­imádás, 18 órától hálaadó szentmise. Facebook: Krisztus Király Plébánia – Sepsiszentgyörgy.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

KILENCED. Az őrkői Mária, Világ Királynője Templomban folytatódik ma 16 órától a kilenced Szent Kalkuttai Teréz Anya tiszteletére.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától újraindul a kézműves-népművészeti tevékenység. Hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés és egyéb kézimunkázó tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban október 22-ig kedvezményes jeggyel várják a látogatókat: a belépés felnőtteknek 15 lej, gyerekeknek 5 lej; a tárlatvezetés 50 lejbe kerül. Részletek a honlapon: sznm.ro.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bardocon és Erdőfülében. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szeptember 6-ig naponta 8–16 óráig, Gidófalván és Fotosban ma 8–16 óráig, Sepsibodokon 3-án, szerdán 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

VÍZELZÁRÁS. Kovászna város teljes területén szünetel a vízszolgáltatás ma 8 és 16 óra között. A Hydrokov arra kéri a lakókat, gondoskodjanak előre a szükséges ivóvízről. A vízszolgáltatás újraindítása után előfordulhat, hogy zavaros lesz a víz. Ameddig ilyen folyik a csapon, ne használják a mosógépeket, gázkazánokat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.