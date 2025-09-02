Előző írásunk

Az országnak nincs elég pénze – Radu Miruță gazdasági miniszter e vasárnapi, közhelyesen banális mondatát az elmúlt harmincöt évben folyamatosan hangsúlyozhatták volna a pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó politikusok. Mert közpénzből sosem volt elegendő, ez ma már teljesen egyértelmű, noha a politikai vezetés rendszerint éppen ennek az ellenkezőjéről kívánta meggyőzni a lakosságot. Ha nem így lett volna, most nem deficitcsökkentő csomagok miatt kellene szinte tűzoltásszerűen kapkodniuk a kormánykoalíció politikusainak, megkísérelve feloldani a szinte feloldhatatlan ellentéteket, hanem fejlesztéssel, az életminőség javításával, az oktatás és az egészségügy korszerűsítésével foglalkozhatnának.