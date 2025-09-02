Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 2., kedd

Hozzávalók: 40–45 dkg kukoricakonzerv, 4–5 szál virsli, 3–5 dkg félkemény sajt, só; a majonézhez: 1 nyers tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 2–2,5 dl olaj, 1–2 evőkanál hideg víz, 2–3 evőkanál tejföl.

Elkészítése. A kukoricakonzervet szűrőbe borítjuk, a levét lecsepegtetjük. A virslit megfőzzük, majd felkarikázzuk és lehűtjük. A majonézhez a tojássárgáját összekeverjük a mustárral, majd vékony sugárban hozzáöntjük az olajat, közben folyamatosan kavarjuk. Az egyre keményebbé alakuló majonézhez időnként kevés hideg vizet keverünk. A kukoricát és a virslit egy tálba tesszük, hozzákeverjük a majonézt, belereszeljük a sajtot, sózzuk, majd belekeverjük a tejfölt is. Kitűnő lehet svédasztalon, de akár vacsorára is fogyasztható.

Mennyiség: 4 személy 

Elkészítési idő: 30 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Az országnak nincs elég pénze – Radu Miruță gazdasági miniszter e vasárnapi, közhelyesen banális mondatát az elmúlt harmincöt évben folyamatosan hangsúlyozhatták volna a pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó politikusok. Mert közpénzből sosem volt elegendő, ez ma már teljesen egyértelmű, noha a politikai vezetés rendszerint éppen ennek az ellenkezőjéről kívánta meggyőzni a lakosságot. Ha nem így lett volna, most nem deficitcsökkentő csomagok miatt kellene szinte tűzoltásszerűen kapkodniuk a kormánykoalíció politikusainak, megkísérelve feloldani a szinte feloldhatatlan ellentéteket, hanem fejlesztéssel, az életminőség javításával, az oktatás és az egészségügy korszerűsítésével foglalkozhatnának.
