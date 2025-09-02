Nem csak a pénz hiányzik

Az országnak nincs elég pénze – Radu Miruță gazdasági miniszter e vasárnapi, közhelyesen banális mondatát az elmúlt harmincöt évben folyamatosan hangsúlyozhatták volna a pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó politikusok. Mert közpénzből sosem volt elegendő, ez ma már teljesen egyértelmű, noha a politikai vezetés rendszerint éppen ennek az ellenkezőjéről kívánta meggyőzni a lakosságot. Ha nem így lett volna, most nem deficitcsökkentő csomagok miatt kellene szinte tűzoltásszerűen kapkodniuk a kormánykoalíció politikusainak, megkísérelve feloldani a szinte feloldhatatlan ellentéteket, hanem fejlesztéssel, az életminőség javításával, az oktatás és az egészségügy korszerűsítésével foglalkozhatnának.

De e vágyálom távol a valóságtól: Ilie Bolojan kormányfő vasárnap már a lemondását is belebegtette, amennyiben a koalíció pártjai nem jutnak dűlőre az állami közigazgatást érintő reformok – azaz a közigazgatásban dolgozók létszámának valós csökkentése – tekintetében. A liberálisok ugyanis azt állítják, hogy a közigazgatási állások 25 százalékos mérséklése csupán porhintés, mert az állások egy része betöltetlen, így mindössze papíron csökkenne az önkormányzatoknál dolgozók száma, ezzel az intézkedéssel pénzt nem spórolna az állam. Valódi hatása szerintük csupán a 30 százalékos csökkentésnek lenne, sőt, igazán eredményesnek egy 40–45 százalékos leépítést tartanának. Játék a számokkal, hiszen valójában ez felelne meg egy 10 százalékos csökkentésnek. Így az önkormányzatoknál kilátásba helyezett, tömeges elbocsátásokra vonatkozó elképzelés több pártnál is kiütötte a biztosítékot, ezért egyelőre ezt a kérdést elnapolták, a második deficitcsökkentő csomagban ez a témakör már nem szerepel.

Többet költünk, mint amennyi pénzünk van – nyomatékosította tegnap maga Ilie Bolojan egyelőre rendíthetetlennek tűnő kormányfő is Man­fred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnökének társaságában, utóbbi egyben támogatásáról is biztosította a Bolojan-kormányt, mondván, a gond nem egyedi, több európai országnak kell hasonló gazdasági helyzetet megoldania. De nyilatkozott Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök is: nem igaz, hogy a szociáldemokraták nem támogatnák a közigazgatásban dogozókat érintő reformot, de annak átláthatónak és méltányosnak kell lennie, nem lehet elhamarkodottan dönteni, mi több, fontos a konszenzus a koalícióban.

Mindeközben a híreket olvasó és a tervezett megszorítások miatt elbizonytalanodó polgár nehezen követi mind a számok, mind a politikai nyilatkozatok váltakozását, sőt, zűrzavart vél felfedezni. Érthető is, hiszen harmincöt év után azt látja, hogy nemcsak a pénz hiányzik, hanem a politikai vízió is. Joggal érezheti, ő nem tehető felelőssé azért, hogy az országnak nincs pénze, mert ő ezalatt folyamatosan dolgozott, és végre csak tisztességet, méltányosságot, tervezhetőbb és minőségibb életet szeretne, nem magyarázatokat az ország eladósodásának okára. Valójában ez a polgár – mint oly sokan mások – azt szeretné, abban érdekelt, hogy neki is, de az országnak is legyen elegendő pénze, és azt ne elpazarolják, hanem a jövőbe fektessék.

Fotó: gov.ro