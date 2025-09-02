A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk a hírt, hogy a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) honlapjára felkerült a zöld villamos energia előállítását támogató, nemzeti alapokból fizetett programban az 1 megawattnál nagyobb teljesítményű, napenergiát felhasználó berendezéseknél a nyertesek listája, melyen közel egymillió euróval egy kézdivásárhelyi cég is szerepel.

A zöldvillamos­energia-program többéves, 2023 és 2028 között zajlik, és a pályázható keretösszeg erre az időszakra 500 millió euró. Az éves pályázható összegek értékét 150 millió euróban állapították meg. A pályázati pénzt az Energetikai Minisztérium Korszerűsítési Alapjából biztosítják, a pályázat lebonyolítását az AFIR-ra ruházták át.

A megszerezhető támogatás intenzitása, mértéke százszázalékos, vagyis nem szükséges önrész. A napenergiát felhasználó, 1 megawattnál nagyobb kapacitású berendezések vásárlásánál a támogatás 500 ezer euró megawattonként, mely csak teljesen új berendezések vásárlására használható, vagyis a már meglevők korszerűsítésére nem lehet pályázni.

A mostani nyerteslistán egyetlen megyebeli cég szerepel, a kézdivásárhelyi székhelyű Wine House Kft. Jelenleg a cég elsődleges tevékenysége a vendéglátás, de mezőgazdasággal is foglalkoznak. Costi Pătru cégtulajdonostól megtudtuk, hogy az elnyert 907 500 eurós támogatást napelemek vásárlására fordítják, a termelt energiát pedig az építendő üvegházak fűtésére használják. A cégtulajdonos szerint fél hektárt foglalnak el majd az üvegházak, melyeket saját költségvetésből vásárolnak meg, és főképp zöldségeket termelnek azokban.