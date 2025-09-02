Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fiatalok szakmai felkészültségének bizonyítása

2025. szeptember 2., kedd, Gazdakör

Azoknak a fiatal gazdáknak, akik kiegészítő jövedelemtámogatást igényeltek ebben az évben a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA), szeptember 30-ig be kell nyújtaniuk a mezőgazdasági tanulmányaikat igazoló dokumentumokat vagy a munkáltatójuk által kiállított igazolást. 

    Fotó: Pixabay.com

A fiatal gazálkodónak járó kiegészítő jövedelemtámogatás (CIS-Y) körülbelül 46 eurót jelent hektáronként, ha az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolni tudja, hogy mezőgazdasági képzésben részesült, vagy rendelkezik a megfelelő szakértelemmel. Az APIA igazoló dokumentumként a következőket fogadja el: 

1. legalább egy akkreditált agronómiai bevezető tanfolyam elvégzését igazoló, engedélyezett oktató által kiállított oklevél vagy tanúsítvány a hatályos jogszabályoknak (a felnőttkori szakképzésről szóló, módosított és kiegészített 2000/129-es kormányrendeletnek) megfelelően vagy a Nemzeti Mezőgazdasági Szaktanácsadó Ügynökség (volt ANCA), vagy a megyei mezőgazdasági igazgatóság által kiállított igazolás

2. oklevél/tanúsítvány/igazolás, amely bizonyítja, hogy a gazda valamely agronómiai képzést, nevezetesen szakiskolát, középiskolát, egyetemet, posztgraduális képzést, doktori képzést stb. végzett 

3. az agronómia területén szerzett szakmai kompetenciát igazoló bizonyítvány (a hatályos jogszabályoknak, a felnőttkori szakképzésről szóló, módosított és kiegészített 2000/129-es kormányrendeletnek megfelelően) vagy a nem formális úton megszerzett szakmai képesítést igazoló dokumentum, amelyet a Nemzeti Képesítési Hatóság által engedélyezett, a szakmai képesítések értékelésével foglalkozó központ állított ki

4. az itthon vagy egy másik államban található munkáltató által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a fiatal az elmúlt tíz évben legalább 12 hónapos gyakorlati tapasztalatot szerzett mezőgazdasági tevékenységben egy gazdaságban. 

Az a fiatal gazda, aki jogi személyként vagy részvényestársként tevékenykedik, csak akkor kaphat támogatást, ha a képzésre vagy a megfelelő mezőgazdasági készségek megszerzésére vonatkozó követelmény mellett az illető gazdaság ügyvezetője is. 

A bizonylat azért szükséges, hogy a fiatal megkapja a 2025-re járó támogatás első részletét, amelyet az APIA általában október 16-án kezd utalni.

