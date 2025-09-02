Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csökkenő termelés

2025. szeptember 2., kedd, Gazdakör

Tavaly 4,3 százalékkal csökkent a mezőgazdasági termelés az előző évhez képest. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint a mezőgazdasági kibocsátás 2024-ben elérte a 100,544 milliárd lejt, amiből a növénytermesztés 55,318 milliárd lejjel, az állattenyésztés 42,030 milliárd lejjel részesedett.

    Albert Levente felvétele

A mezőgazdasági szolgáltatások értéke 3,195 milliárd lej volt. A növénytermesztés termelése 10,1 százalékkal csökkent, az állattenyésztésé 5,1 százalékkal nőtt, a mezőgazdasági szolgáltatások terén pedig 5,2 százalékos visszaesést jegyeztek. A mezőgazdasági kibocsátás szerkezetében a növénytermesztés részaránya 55 százalékos volt, 5,3 százalékponttal kisebb, mint 2023-ban; az állattenyésztés részaránya 4,8 százalékponttal 41,8 százalékra nőtt, a szolgáltatásoké pedig 3,2 százalékon stagnált. (Agerpres)

