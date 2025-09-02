Pálinkabírálati képzés

Idén ősszel indul az Ákovita Pálinka Akadémia, a pálinkabírálati képzést a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) neves szakemberei vezetik, valamint Takács László pálinkamester, akik a legfrissebb tudást és tapasztalatot hozzák el Székelyföldre – tudatja a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete.

A képzés négy hétvégén zajlik: szeptember 12–14. és 26–28., október 10–12. és 17–19. A részvételi díj 3500 lej, amelyből a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete 1500 lejt átvállal, így a jelentkezőnek 2000 lejbe kerül a képzés. A nevezés legkésőbb szeptember 5-ig az 1000 lejes előleg befizetésével válik érvényessé. A képzés záróvizsgával ér véget, a sikeres végzősök Ákovita Pálinka Akadémia-oklevelet kapnak. Jelentkezés és további információk Miklós Szende falugazdásznál, telefon: 0745 410 631, e-mail: miklos.szende@szekelygazda.ro. (i.)