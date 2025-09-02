A jó teljesítménnyel előrukkoló és kiváló csapatjátékot mutató Sepsi-SIC Kanyó Szilárd mesterötösének is köszönhetően tegnap 7–2-re legyőzte a vendég Dévai Autobergamo együttesét a teremlabdarúgó 1. Liga 2025–2026-os idényének első fordulójában. A zöld-fehérek legközelebb vasárnap 13 órától a Luceafărul Buzău otthonában lépnek pályára.

Az erdélyi párharc első percei óvatos játékkal teltek, majd előbb a vendégek részéről Da Silva volt veszélyes, míg a másik oldalon Fábián lőtt közelről a dévai kapusba. A 3. percben máris zörgött az Autobergamo hálója, miután szerzett labdából Veress elemi erővel bombázott a léc alá (1–0). A folytatásban Da Silva ziccerparádéja következett, de jól zárt a védelmünk és Korodi is mindig a helyén volt. A 17. percben a Déva második brazilja, De Almeida is kapufát lőtt, majd a Hunyad megyeiek harmadik idegenlégiósa, a szerb Milovac lökete is a kapufánkon csattant. A 19. percben szabadrúgáshoz jutott a Sepsi-SIC, a labda mögé Kanyó, a zöld-fehérek csapatkapitánya állt és kilőtte a bal felső sarkat (2–0). A szünet előtti utolsó perc sem telt unalmas játékkal, hiszen egy elrontott szentgyörgyi szögletből indítottak kontrát a dévaiak, és ezúttal Da Silva bevette a kapunkat (2–1).

A fordulás után Kanyó egymás után kétszer veszélyeztetett, aztán a 22. percben szabadrúgásból és egy minutummal később egy ellentámadás végén is megzörgette az újonc hálóját (4–1). A Sepsi-SIC jó pillanatai tovább tartottak, a 25. percben Mánya pontrúgásból talált be (5–1). Innen visszavett a háromszéki gárda, ezzel teret adva riválisának, amely több kihagyott helyzet után a 32. percben Da Silva révén szépített (5–2). A véghajrában vészkapussal támadott a Déva, Kanyó pedig két újabb találattal zárta le a találkozót (7–2), ezáltal a sepsiszentgyörgyi együttes megérdemelt győzelemmel indította harmadik élvonalbeli idényét.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 1. forduló: Sepsi-SIC–Dévai Autobergamo 7–2 (2–1).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 200 néző. Vezette: Bogdan Hanceariuc, Robert Ciorbea. Sepsi-SIC: Korodi–Veress, Kanyó, Fábián, Szabó (cserék: Rendi, Csősz, Ráduly, Makó, Vajna, Máthis, Mánya, Gáll, Szőcs). Edző: Mánya Szabolcs. Dévai Autobergamo: Gurin–Ilaș, Milovac, De Almeida, Da Silva (cserék: Savu, Iștoc, Casian, Boldor, Budai, Sandu, Rotariu). Edző: Valentin Ilaș. Sárga lap: Szőcs (23.), Kanyó (28.), Máthis (36.), illetve Milovac (19.), Boldor (25.). Gólszerzők: Veress (3.), Kanyó (19., 22., 23., 38., 38.), Mánya (25.), illetve Da Silva (20., 32.).