Rendezni a NATO-bővítés ügyét

A béke csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek (SCO) az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban tartott csúcstalálkozóján.

A Nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyása alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa – tette hozzá az orosz elnök. Kijelentette: a válság megoldásához a kiváltó okokat kell kezelni, és helyre kell állítani biztonságban a méltányos egyensúlyt. Közölte: az augusztusi alaszkai csúcson a Donald Trumppal folytatott tárgyalások eredményei utat nyitottak a békéhez, ezekről már tájékoztatta Hszi Csin-pinget, és a többi SCO-vezetővel is egyeztetni kíván.

Putyin szerint az SCO megerősítette a valódi multilateralizmust, amit az is jelez, hogy a tagállamok elszámolásaikban mind gyakrabban a nemzeti valutákat használják. Ez teremti meg a politikai és gazdasági alapot egy új eurázsiai stabilitási és biztonsági rendszer kialakításához.