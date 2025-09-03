Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Növekvő termelői árak

2025. szeptember 3., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Idén júliusban 2024 azonos hónapjához képest átlagosan 2,7 százalékkal, 2025 júniusához viszonyítva pedig 5 százalékkal nőttek a belföldi és exportértékesítési ipari termelői árak – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet.

  • Fotó: Pixabay.com
Éves összevetésben a tőkejavak termelésében 2,88 százalékkal, a napi fogyasztási cikkeket gyártó ágazatban 6,23 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkek iparában 3,22 százalékkal, a köztes termékek iparában 3,52 százalékkal, az energia­iparban 0,33 százalékkal nőttek a termelői árak. Tevékenységi terület szerinti bontásban a víz- és csatornahálózatok és hulladékkezelés terén 10,46 százalékkal, a feldolgozóiparban 2,75 százalékkal, a villamosenergia-, gáz-, hő-, melegvíz-termelés és -ellátás terén 2,18 százalékkal, a kitermelőiparban pedig 4,28 százalékkal emelkedtek a termelői árak idén júliusban 2024 hetedik hónapjához képest. 

