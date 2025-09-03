Növekvő termelői árak

Éves összevetésben a tőkejavak termelésében 2,88 százalékkal, a napi fogyasztási cikkeket gyártó ágazatban 6,23 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkek iparában 3,22 százalékkal, a köztes termékek iparában 3,52 százalékkal, az energia­iparban 0,33 százalékkal nőttek a termelői árak. Tevékenységi terület szerinti bontásban a víz- és csatornahálózatok és hulladékkezelés terén 10,46 százalékkal, a feldolgozóiparban 2,75 százalékkal, a villamosenergia-, gáz-, hő-, melegvíz-termelés és -ellátás terén 2,18 százalékkal, a kitermelőiparban pedig 4,28 százalékkal emelkedtek a termelői árak idén júliusban 2024 hetedik hónapjához képest.