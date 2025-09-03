Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mérlegen a gazdaságCsökkenő nyereség

2025. szeptember 3., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által készített elemzés szerint Háromszéken immár két évben egymás után csökkent a cégek összessített bruttó nyeresége. Ez országos szinten is hasonlóan alakult, amint az a CursDeGuvernare elemzéséből kiderül. A jegybank adatai alapján készített összehasonlításból ráadásul az is kiviláglik, hogy a nemzeti össztermékhez leginkább hozzájáruló ágazatok szenvednek.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A hazai vállalatok összesített nyeresége 2024-ben 9 százalékkal, 80 milliárd euróról 72,8 milliárd euróra csökkent az előző évhez képest. Mindez azután, hogy 2023 volt a csúcsév, amikor a nyereség az előző évhez képest több mint negyedével nőtt. Érdemes megemlíteni, hogy Háromszéken már 2023-ban is közel tízszázalékos csökkenés mutatkozott e téren.

 A jegybank adatai szerint a nyereség mérséklődésének legfontosabb oka, hogy összességében a működési költségek 5 százalékkal emelkedtek 2023-hoz képest, ami a bérköltségek 17 százalékos növekedésének tudható be. Ezzel szemben a közüzemi költségek 12 százalékkal csökkentek, az áruk költségei pedig változatlanok maradtak. A vállalatok bevételei viszont tavaly csupán 4,5 százalékkal nőttek, ami nem volt elegendő a költségek növekedésének fedezésére. Háromszéken a múlt évben a bruttó nyereség 11,03 százalékkal csökkent.

Tavaly egyébként a nyereség tekintetében az Európai Unióban is ugyan mérsékeltebb, de 4 százalékos csökkenés volt tapasztalható az előző esztendőhöz képest. Érdemes megjegyezni, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a pénzügyi szektor teljesítményét. 

A jövedelmezőség tekintetében tavaly meglepő teljesítményt nyújtott a kitermelőipar, amely a legnagyobb növekedést, 11 százalékpontot ért el 2023-hoz képest, és a profitráta 24,4 százalékra emelkedett.

Míg 2023-ban az építőipar és az ingatlanpiac hasonló, 12 százalékos jövedelmezőségi rátával rendelkezett, 2024-ben az építőipar jövedelmezősége 7,1 százalékra csökkent, az ingatlanpiacé pedig 16,5 százalékra emelkedett. 
A közlekedési szektorban a vállalatok átlagos jövedelmezőségéről még nincsenek adatok, de az elmúlt két évben a reálbevételek csökkenése volt tapasztalható. Nominális értékben a forgalom 2023-ban 13,5 százalékkal, 5,4 milliárd lejre csökkent, majd 2024-ben 3 százalékkakkal, 5,5 százalékra emelkedett, de az inflációval kiigazítva ez reálértékben valójában csökkenést jelent.

Szerző: Ferencz Csaba Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-03 08:00
2025-09-03: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

