Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Légi közlekedés

2025. szeptember 3., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a légi utasforgalom az idei év első felében 7,9 százalékkal nőtt a 2024-es év azonos időszakához képest, az első hat hónapban összesen 12,8 millió utas vette igénybe a hazai repülőterek járatait.

  • Fotó. Pixabay.com
    Fotó. Pixabay.com

A fővárosi Henri Coandă Repülőtérről közel négymillió utas szállt fel és 3,9 millió utas érkezett, a kolozsvári Avram Iancu Repülőtérről pedig 810, illetve 788 ezer, és jelentős, több mint félmillió fel- és leszálló utasa volt a Jászvásári Nemzetközi Repülőtérnek. Legtöbben Londonba és Milánóba utaztak, és Olaszországból, illetve Angliából érkeztek. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-03 08:00 Cikk megjelenítése: 128 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 120
szavazógép
2025-09-03: Pénz, piac, vállalkozás - :

Kölcsön

A pénzügyminisztérium 6,2 milliárd lej kölcsön felvételét tervezi a kereskedelmi bankoktól szeptember folyamán, amelyhez további 795 millió lej adódhat hozzá a kötvényaukciókkal kapcsolatos további nem versenyképes ajánlattételi eljárásokon keresztül.
2025-09-03: Emlékezet - :

Étfalvazoltán híres szülötte (Dr. Imreh Domokos, az építő sebészprofesszor)

Székelyföldön az 1800-as évek végén az egészségügyi ellátás és beteggondozás lényeges átalakuláson ment keresztül. Korszerűsítették a kórházakat, újakat építettek, gyógyszertárak jöttek létre a várasokban.
rel="noreferrer"