Légi közlekedés

Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a légi utasforgalom az idei év első felében 7,9 százalékkal nőtt a 2024-es év azonos időszakához képest, az első hat hónapban összesen 12,8 millió utas vette igénybe a hazai repülőterek járatait.

A fővárosi Henri Coandă Repülőtérről közel négymillió utas szállt fel és 3,9 millió utas érkezett, a kolozsvári Avram Iancu Repülőtérről pedig 810, illetve 788 ezer, és jelentős, több mint félmillió fel- és leszálló utasa volt a Jászvásári Nemzetközi Repülőtérnek. Legtöbben Londonba és Milánóba utaztak, és Olaszországból, illetve Angliából érkeztek.