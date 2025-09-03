Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Újabb dróntámadás a határnál

2025. szeptember 3., szerda, Belföld

Oroszország tegnapra virradó éjszaka újabb dróntámadást intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen, ezért a román légierő négy katonai gépet küldött a térségbe megfigyelés alatt tartani a román légteret – számolt be a védelmi minisztérium.

  • Fotó: Facebook / Ministerul Apărării Naționale, România – www.mapn.ro
A közlemény szerint előbb a borceai légi támaszpontról szállt fel két F-16-os repülőgép, amelyekhez később a német légierőnek a Mihail Kogălniceanu légi bázison állomásozó két Eurofighter Typhoon repülőgépe is csatlakozott. Éjfél után 50 perccel mind a négy repülőgép visszatért a bázisára, légtérsértést nem észleltek – közölte a minisztérium.

