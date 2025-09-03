Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elfogadták felelősségvállalással

2025. szeptember 3., szerda, Belföld

Azt követően, hogy augusztus 1-jétől 2 százalékponttal 21 százalékra növelte az általános adókulcsot, és más adóemeléseket is végrehajtott, a költségvetési hiány csökkentését célzó újabb intézkedéseket fogadott el a Bolojan-kabinet, melyeket felelősségvállalással fogadtak el hétfő este a parlament két házának együttes ülésén.

  • Miklós Zoltán képviselő a hétfői együttes ülésen. Fotó: Facebook / Miklós Zoltán
A kormány a második deficitcsökkentő csomagot hat különálló kisebb csomagra bontotta, hogy amennyiben valamelyik intézkedését alaptörvénybe ütközőnek minősítené az alkotmánybíróság, legalább részlegesen be lehessen vezetni a takarékossági, illetve adóügyi intézkedéseket. Ebből ötöt fogadtak most el, a közigazgatási apparátus leépítésének tekintetében még nem jutottak konszenzusra a koalíciós pártok.

