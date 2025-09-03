Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Mark Rutte: A fenyegetés napról napra nő

2025. szeptember 3., szerda, Világfigyelő

A fenyegetés Oroszország felől napról napra nő, nem lehetünk naivak: egy nap Luxemburgot, Hollandiát vagy más országokat is elérhet – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár tegnap Luxembourgban tartott sajtótájékoztatóján.

  • Mark Rutte NATO-főtitkár, Luc Frieden és Yuriko Backes, Luxemburg kormányfője, illetve védelmi minisztere. Fotó: nato.int
    Mark Rutte NATO-főtitkár, Luc Frieden és Yuriko Backes, Luxemburg kormányfője, illetve védelmi minisztere. Fotó: nato.int

Mint mondta, az orosz rakéták percek alatt elérhetik Európa bármely részét, ezért minden ország közvetlen fenyegetés alatt áll, függetlenül attól, mennyire van közel a frontvonalhoz. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok tisztában van ezzel, és teljes mértékben elkötelezett Európa és az Atlanti-övezet biztonsága mellett. A NATO-csúcson megerősítették a védelmi kiadások növelését, ebből jelentős rész közvetlen katonai védelemre jut. Az orosz fenyegetés hatására az európai országok is összefogtak, és közös célként Európa és polgáraik védelmét tűzték ki, mert közös erőfeszítésekkel lehet biztonságosabb jövőt teremteni – tette hozzá.

Rutte kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök számára elsődleges cél az ukrajnai háború befejezése, ezért tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az Egyesült Államok részvételét ígérte Ukrajna biztonsági garanciáiban. A tartós békéhez elengedhetetlen egy erős ukrán hadsereg, amelyet a NATO segít felépíteni, valamint a szövetségesek által nyújtott biztonsági garanciák, hogy Oroszország a jövőben ne fenyegethesse Ukrajnát – húzta alá.

Arra is kitért, hogy a békefolyamat még kezdeti szakaszban van, de Trump elkötelezett a háború lezárása mellett, és vezető szerepe kulcsfontosságú Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésében. Két fő cél van: a két vezető közötti tárgyalások előmozdítása, valamint biztonsági garanciák kidolgozása az európaiakkal és az amerikaiakkal a tartós béke érdekében. A korábbi megállapodások – a budapesti memorandum és a minszki egyezmények – tanulságai alapján most olyan rendszert kell kialakítani, amely megakadályozza, hogy Oroszország a jövőben újra megtámadja Ukrajnát vagy a NATO-t. Az európaiak és az amerikaiak szoros együttműködésben dolgoznak ezen, Trump részvételi ígérete pedig áttörést jelentett – taglalta.

Végül kiemelte, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor jogos elvárás, hogy Európa és Kanada arányosan járuljon hozzá a védelmi kiadásokhoz, amiről Hágában megállapodás született.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-03 08:00 Cikk megjelenítése: 109 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 120
szavazógép
2025-09-03: Világfigyelő - :

Csúcsponton az orosz–kínai kapcsolatok

A kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját, és a jószomszédi viszonyon, a stratégiai együttműködésen és a kölcsönös előnyökön alapuló nagyhatalmi együttműködés mintájává váltak – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő tegnap Pekingben, amikor a Nagy Népi Csarnokban fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
2025-09-03: Közélet - Bartos Lóránt:

Szeptember derekán indul (Lábbusz–Pedibusz program Kézdivásárhelyen)

Bemutatták a szeptember 15-én Kézdivásárhelyen is elinduló Lábbusz–Pedibus programot. Az európai mintára kialakított kezdeményezés célja, hogy az elemi osztályos gyerekek szervezett csoportban, felnőtt kísérőkkel, gyalogosan jussanak el iskolába, ezzel is ösztönözve az egészséges életmódot, a közösségépítést és a környezettudatos szemléletet – hangzott el a sajtótájékoztatón a városháza dísztermében.
rel="noreferrer"