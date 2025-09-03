Bardoc községben – csodával határos módon – minden közmunkálatot sikerül idejében befejezni úgy, ahogy azt előre eltervezték és kiszámították. A szerencsének vagy a jó előkészítői munkának betudhatóan nem szólt közbe az időjárás, nem adódtak műszaki problémák és pénzügyi gondok sem a kivitelezéssel.

Balázsi Dénes polgármester májusban közölte, hogy megkezdik a községet alkotó négy falu minden mellékutcájának a leaszfaltozását, amely munkálat mostanra, mindössze három hónap után el is készült. A polgármester elmondta, összesen 8,4 km hosszúságban aszfaltozták az utcákat, még a székelyszáldobosi roma negyedbe, az úgynevezett „Kartierbe” is aszfaltcsík vezet.

A modernizálást az Anghel Saligny-program keretében valósították meg, a kormánytól kapott pénzhez viszont önrész is kellett: a község mintegy 6,5 millió lejjel járult hozzá a fejlesztéshez. A munkálat hivatalos átadására szeptember 15. után kerül sor – közölte az elöljáró.