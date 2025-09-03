Nagy autós esemény készül Kézdiszéken

A tegnap délelőtt pár órára lezárták a Gábor Áron teret Kézdivásárhelyen: egy promóciós film forgatása zajlott annak az országos autóversenynek a népszerűsítéséhez, amely nyolcadik szakaszának Kézdivásárhely lesz a házigazdája. A céhes városba többtucatnyi versenyautót várnak.

A brassói Blic Autó Sportklub tegnap reklámanyagot forgatott, mellyel a Kézdivásárhelyen és környékén október 18-án zajló országos bajnokságot fogják népszerűsíteni. Nagyszabású rendezvénynek ígérkezik, többtucatnyi autó jelezte már a részvételét – tudtuk meg Stoica Béla klubelnöktől, aki 1975 óta vesz részt különböző autós rendezvények lebonyolításában és a bírálásban. Kézdivásárhely tehát igazi motorsportfővárossá válik, ugyanis itt zajlik a Brassói Rali egy része, amely idén ünnepli fennállásának 54. évfordulóját.

„Október 18-án, szombaton Kézdivásárhely lesz a bázisunk, innen indulunk, ide érkezünk vissza. Bejárjuk a falvakat Csíkkozmás felé, majd Sepsibükszádon keresztül egészen Torjáig, kétszer is” – mondta el lapunknak Stoica Béla a szervezők képviseletében, hozzátéve, hogy a rali Brassóban vasárnap folytatódik.

A futam a román nemzeti ralibajnokság nyolcadik fordulója lesz, amelyre mintegy 70 versenyzőt várnak. „Reméljük, hogy elérjük a hetvenes létszámot, hiszen az új pályák és az aszfaltos környezet sok pilótát fog vonzani. A mezőny legalább fele profi szinten versenyez, de lesznek kezdők is, így Dacia és Škoda mellett világbajnokságra is alkalmas autókat láthatunk majd” – hangsúlyozta Stoica, s elmondta, az autókat kategóriákba sorolják felszereltség és hengerűrtartalom szerint is.

A környéken lakóknak ugyanakkor forgalomkorlátozásokkal is számolniuk kell. „Csak október 18-án lesznek útlezárások. Katrosa, Kézdiszárazpatak, Bálványos és a Torja felé vezető szakasz érintett. Ezeket teljesen lezárjuk a biztonság érdekében, a részletekkel hamarosan jelentkezünk” – tette hozzá a szervező, aki szerint a versenyzők és a nézők egyaránt emlékezetes hétvégére számíthatnak, hiszen a hagyományos Brassói Rali új fejezetet nyit Kézdivásárhely történetében. „Ez egy ünnep, nemcsak a sportolóknak, hanem a közönségnek is. Szeretnénk, ha mindenki megtapasztalná a rali igazi hangulatát” – mondotta Stoica Béla.