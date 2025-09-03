Vargyasi Levente sepsiszentgyÃ¶rgyi fotÃ³s-filmes szakember SzÃ¡nos locsolÃ¡s SzÃ©kelytamÃ¡sfalvÃ¡n cÃmÅ± filmjÃ©vel elnyerte az elsÅ‘ dÃjat a KÃ³s BÃ©la Ã¡ltal vezetett Dr. KÃ³s KÃ¡roly NÃ©prajztudÃ³s AlapÃtvÃ¡ny Ã¡ltal szervezett X. SztÃ¡nai NemzetkÃ¶zi NÃ©pismereti FilmszemlÃ©n.
A hÃrt kÃ¶zlÅ‘ KovÃ¡szna Megyei KulturÃ¡lis KÃ¶zpont ismertette: Vargyasi Levente munkÃ¡ja nem csupÃ¡n film: hiteles Ã©s Ã©rzÃ©keny lÃ¡tlelete egy ma is Ã©lÅ‘ orbaiszÃ©ki szokÃ¡snak. A hÃºsvÃ©ti szÃ¡nozÃ¡s, amelyben nÃ©pviseletbe Ã¶ltÃ¶zÃ¶tt fiatalok fenyÅ‘Ã¡gakkal borÃtott erdÅ‘lÅ‘szÃ¡nt hÃºznak, s kÃ¶zben verssel, vÃzzel Ã©s jÃ³kedvvel kÃ¶szÃ¶ntik a falubelieket, olyan hagyomÃ¡ny, amely egyszerre Å‘riz pogÃ¡ny gyÃ¶kereket Ã©s keresztÃ©ny motÃvumokat. A filmben nem csupÃ¡n a nÃ©pszokÃ¡s kel Ã©letre, hanem a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g lÃ¼ktetÃ©se, a fiatalsÃ¡g derÅ±je s az a folytonossÃ¡g is, amely mÃºltat Ã©s jelent Ã¶sszekÃ¶t. (sz.)