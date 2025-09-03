A hÃ­rt kÃ¶zlÅ‘ KovÃ¡szna Megyei KulturÃ¡lis KÃ¶zpont ismertette: Vargyasi Levente munkÃ¡ja nem csupÃ¡n film: hiteles Ã©s Ã©rzÃ©keny lÃ¡tlelete egy ma is Ã©lÅ‘ orbaiszÃ©ki szokÃ¡snak. A hÃºsvÃ©ti szÃ¡nozÃ¡s, amelyben nÃ©pviseletbe Ã¶ltÃ¶zÃ¶tt fiatalok fenyÅ‘Ã¡gakkal borÃ­tott erdÅ‘lÅ‘szÃ¡nt hÃºznak, s kÃ¶zben verssel, vÃ­zzel Ã©s jÃ³kedvvel kÃ¶szÃ¶ntik a falubelieket, olyan hagyomÃ¡ny, amely egyszerre Å‘riz pogÃ¡ny gyÃ¶kereket Ã©s keresztÃ©ny motÃ­vumokat. A filmben nem csupÃ¡n a nÃ©pszokÃ¡s kel Ã©letre, hanem a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g lÃ¼ktetÃ©se, a fiatalsÃ¡g derÅ±je s az a folytonossÃ¡g is, amely mÃºltat Ã©s jelent Ã¶sszekÃ¶t. (sz.)