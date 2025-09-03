A legtöbb, mintegy 5700 közlekedési jellegű bírság volt. 560 sofőrtől vették el a jogosítványt (több mint százat gyorshajtás, másokat ittas vagy drogos vezetés miatt), valamint 472 autó forgalmi engedélyét is bevonták. A rendőrség több mint 2200 esethez vonult ki, ezek döntő többsége a 112-es segélyhívón érkezett bejelentés volt. A rend­őrök 112 tettest kaptak rajta, miközben épp törvénysértést követett el, közülük 24-et őrizetbe vettek. Emellett 90 körözött személyt is sikerült kézre keríteni, köztük olyanokat, akiket nemcsak országosan, hanem nemzetközileg is kerestek. A nyár nem múlt el tragédiák nélkül: négy súlyos közúti baleset történt a megyében, amelyekben két ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült, közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap. (sz.)