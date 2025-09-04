Elhalálozás
Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és jó barát,
FERENCZY OLGA MÁRIA
(szül. HETSER)
életének 75. évében örökre megpihent.
Temetése 2025. szeptember 5-én, pénteken 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön
a szemerjai régi református temetőben.
Részvétfogadás 14.30 órától a sírnál.
Az urnatemetés sajátos jellege miatt, kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335317
Megemlékezés
Telnek az évek, múlnak
a hónapok, de a szívünkben megmarad szép emléked. Fájó szívvel emlékezünk
a kovásznai születésű
SZIGETI ATTILÁRA,
a CEC Bank egykori
igazgatójára halálának
harmadik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335330
Fájdalommal emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
TRIBEL JÁNOSRA
halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120334
Ha emlegettek, köztetek leszek, / Ha imádkoztok, veletek vagyok, / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Emlékem így áldás lesz rajtatok.
Fájó szívvel emlékezünk
az étfalvazoltáni
GÁL PÉTERRE
halálának 19. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335309
Ne fájjon nektek,
hogy már nem vagyok, /
Hiszen az égen nektek
ragyogok. / Ha szép idő van és kék az ég, / Jusson
eszetekbe a sok szép
emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, /
Hiszen a szívetekben
jó helyen vagyok.
Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk a rétyi id. KOVÁCS ISTVÁNRA
halálának hatodik
évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335321