Elhalálozás

Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagy­mama, anyós, testvér, rokon és jó barát,

FERENCZY OLGA MÁRIA

(szül. HETSER)

életének 75. évében örökre megpihent.

Temetése 2025. szeptember 5-én, pénteken 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön

a szemerjai régi református temetőben.

Részvétfogadás 14.30 órától a sírnál.

Az urnatemetés sajátos jellege miatt, kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Telnek az évek, múlnak

a hónapok, de a szívünkben megmarad szép emléked. Fájó szívvel emlékezünk

a kovásznai születésű

SZIGETI ATTILÁRA,

a CEC Bank egykori

igazgatójára halálának

harmadik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájdalommal emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

TRIBEL JÁNOSRA

halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Ha emlegettek, köztetek leszek, / Ha imádkoztok, veletek vagyok, / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Emlékem így áldás lesz rajtatok.

Fájó szívvel emlékezünk

az étfalvazoltáni

GÁL PÉTERRE

halálának 19. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Ne fájjon nektek,

hogy már nem vagyok, /

Hiszen az égen nektek

ragyogok. / Ha szép idő van és kék az ég, / Jusson

eszetekbe a sok szép

emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, /

Hiszen a szívetekben

jó helyen vagyok.

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk a rétyi id. KOVÁCS ISTVÁNRA

halálának hatodik

évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

