Elhalálozás

2025. szeptember 4., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagy­mama, anyós, testvér, rokon és jó barát,
FERENCZY OLGA MÁRIA
(szül. HETSER)
életének 75. évében örökre megpihent.
Temetése 2025. szeptember 5-én, pénteken 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön 
a szemerjai régi református temetőben.
Részvétfogadás 14.30 órától a sírnál.
Az urnatemetés sajátos jellege miatt, kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335317

 

Megemlékezés

Telnek az évek, múlnak 
a hónapok, de a szívünkben megmarad szép emléked. Fájó szívvel emlékezünk
a kovásznai születésű
SZIGETI ATTILÁRA,
a CEC Bank egykori 
igazgatójára halálának 
harmadik évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335330

Fájdalommal emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
TRIBEL JÁNOSRA
halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120334

Ha emlegettek, köztetek leszek, / Ha imádkoztok, veletek vagyok, / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Emlékem így áldás lesz rajtatok. 
Fájó szívvel emlékezünk
az étfalvazoltáni
GÁL PÉTERRE
halálának 19. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335309

Ne fájjon nektek, 
hogy már nem vagyok, / 
Hiszen az égen nektek 
ragyogok. / Ha szép idő van és kék az ég, / Jusson 
eszetekbe a sok szép 
emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, / 
Hiszen a szívetekben 
jó helyen vagyok. 
Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk a rétyi id. KOVÁCS ISTVÁNRA 
halálának hatodik 
évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335321

