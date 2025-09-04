EMLÉKEZÉS GRÓF MIKÓ IMRÉRE. Ma 10 órakor a megemlékezők ellátogatnak Zabolára a vártemplomba, ahol gróf Mikó Imrét egykor megkeresztelték. A templomkertben található Mikó-szobornál koszorút helyeznek el, tisztelegve az egykori államférfi emléke előtt.

♦ A Kovásznai Városnapok idején gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény tekinthető meg az Iskola utca 6. szám alatt (a Janka-lakban). Nyitvatartás: 9–12 és 15–18 óráig.

FELSMANN TAMÁS Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor ma 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban. A kiállítást megnyitja Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora. A megnyitón közreműködik Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész. Felsmann Tamás Hommage Anselm Kiefer No. 3. című alkotását a 2024-es Feszültségek című Csoma-tárlaton a szakmai zsűri Szentimrei Judit-díjban részesítette. A kiállítás október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8–16 óra között.

KLASSZIKUSOK MINDENKINEK. Ma 19 órától Klasszikusok mindenkinek – Német romantikusok: Schumann, Mendelssohn és Brahms címmel tart koncertet Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész a Kovásznai Művelődési Központban.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Szerelem az évek tükrében címmel fotókiállítás megnyitójára kerül sor ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. A tárlatot méltatja Huszár Szilamér fotóművész, megnyitóbeszédet mond Pál Tünde, a kiállítás szervezője. Fellép Márk Attila és Ferencz Csaba.

Tánc

NÉPTÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK. Szeptember 8-ától felnőtteknek szóló alapfokú néptánctanfolyam indul sóvidéki táncokkal Sepsiszentgyörgyön a Vár­templom közösségi házában (Vár utca 1. szám). Az első alkalmak a társaság kialakulását célozzák, összerázó jellegűek lesznek, ezért a jelentkezés folyamatos. Oktatók: Kiss Adorján és Lukács Réka. Érdeklődni Kiss Adorjánnál a 0740 774 675-ös telefonszámon lehet.

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Megkezdődtek a Napszentület című előadás próbái. A tánckar és a zenekar közösen dolgozik Juhász Zsolt rendező-koreográfussal, Farkas Tamás koreográfussal, ifj. Csoóri Sándor zeneszerzővel és Furik Rita jelmeztervezővel, hogy szeptember 18-án különleges pillanatokkal találkozhasson a közönség. Főbb szerepekben: Élet/halál angyal: Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi: Fülöp Zoltán József/Drimba Máté.

ERDÉLYI TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ. Az Erdélyi Táncháztalálkozó már nem csak egy mozgalom, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, nem csak egy alkalom a szórakozásra. Kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, összefoglalja a népzene és a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedő embereket, valamint teret ad a jövőnek, a megújulásnak és az újabb öröklődésnek. Az idei eseményt szeptember 5–6-án (péntek-szombat) szervezik Székelyudvarhelyen, amikor újra a népzenétől és tánctól lesz hangos az egész város.

Zene

HUSZÁR- ÉS KATONADAL-TALÁLKOZÓ. A hétvégén Csernátonban a Haszmann Pál Múzeumnál 10. alkalommal szervezik meg a Huszár- és katonadal-találkozót. A jubileumi alkalmon szeptember 7-én, vasárnap ott lesz a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája is, mely rendszeres résztvevője volt ennek a rendezvénynek.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól A hupikék törpikék magyarul beszélő és románul beszélő, 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.30-tól Rajtakapva (magyarul beszélő) és Páratlan párosok (román feliratos).

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat stúdiótermében ma 18 órától a sSoha (14 éven felülieknek); 27-én, szombaton 11 órától, a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

X. Holnemvolt Mesefesztivál

A Holnemvolt Mesefesztivál székelyföldi magyar rendezvénysorozatot az itt élő oktató-nevelő szakma, az értelmiségiek, a szülők és a vállalkozók igénye hívta életre 2016-ban. A Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál idei kiadására szeptember 26. – október 5. között kerül sor. A résztvevők megismerik saját anyanyelvi kultúrájuk eddig talán számukra rejtett oldalát, melyet a mesék hordoznak, szókincsük bővül, mesehallgatásra, olvasóvá nevelésre alkalmas. A hangsúly ezen a rendezvényen az élőszavas mesélésen, a belső képek gyártásán, bizonyos helyzetek átkeretezésén, a mesehallgatási transzon és a mesék gyógyító erején van, különös tekintettel a mesék mentálhigiénés funkcióira. Idén továbbra is a kamaszok lesznek a figyelem fókuszában, és a családok is. Idén is a szeretetnyelvek témáját járják körül helyi és nemzetközi szakértőkkel. A szórakoztató vagy elgondolkodtató élőszavas mesélések, mesés előadások mellett szakmai műhelymunkák, képzések, előadások során sajátíthatják el és élvezhetik a népmesék jótékony hatásait. 26 mesemondó, -terapeuta, -pedagógus, -pszichológus, storyteller, papírszínházas- és bábszínész fog elmesélni számtalan szép történetet a mesehallgatóknak.

Animációs fesztivál

Szeptember 26–28. között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara második alkalommal szervezi meg az Animates animációs fesztivált, amelynek keretében versenyszekciót is hirdetnek. Még lehet jelentkezni az AniMates Festival online pályázati felhívására, ahová két kategóriában várják a rövid animációs filmeket: A. Szabadon értelmezhető téma: dialógus; B. Diákfilmek, vizsgafilmek, diplomafilmek. A versenyre bármilyen animációs technikával készült rövidfilmmel lehet nevezni: kézzel vagy számítógépen rajzolt, kollázs, fényképezett stop-motion vagy más tetszőlegesen választott animációs technika is elfogadott. A fődíj minden kategóriában egy iPad10, a pályázók pedig ingyenesen részt vehetnek a szeptember 26–28. között Kolozsváron megrendezésre kerülő Animates fesztiválon, melynek célja, hogy összekapcsolja egymással az európai animációs iskolákat és az animáció kedvelőit. Beküldési határidő: szeptember 14. A film hossza: 30–180 másodperc a dialógus kategória esetében (A); 60–360 másodperc a diákfilmek esetében (B). Érdeklődni a 0724 326 450-es telefonon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Magyarhermányban és Kisbaconban, pénteken Nagybaconban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szeptember 6-ig naponta 8–16 óráig, Gidófalván, Fotoson és Sepsibodokon ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, szeptember 6-án és 7-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net gyógyszertár (0267 360 520) tart nyitva.

Ingyenes képzés

Megnyílt a jelentkezés az Erdélyi Politikai Iskola 9. évfolyamának képzéseire. A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Pro Iuventute Egyesület szervezésében megvalósuló képzésre olyan 18–36 év közötti fiatalokat várnak, akiket érdekel a közélet, a politika világa, és szívesen fejlesztenék vezetői készségeiket. A jelentkezési határidő: október 5. Honlap: mcc.ro.